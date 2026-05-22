BBC World Service va lansa platforme de știri în limba română și maghiară pentru Europa de Est

BBC World Service a anunțat vineri lansarea unor noi platforme de știri în limbile română și maghiară, în cadrul proiectului lor de a-și extinde prezența globală și accesul la informații considerate independente.

Noile servicii pilot, „BBC News Magyarul” și „BBC News România”, vor publica știri și analize pe site-urile dedicate, bbc.com/magyarul și bbc.com/romania, dar și pe rețelele sociale.

Platforma în limba maghiară, împreună cu paginile de Facebook și Instagram, va fi lansată pe 16 iunie, în timp ce serviciul în limba română va deveni disponibil din 23 iunie. Ulterior, ambele proiecte vor avea și canale pe YouTube și TikTok.

Conținut pentru publicul din România, Moldova și Ungaria

BBC mai precizează că noile servicii sunt destinate publicului din Ungaria, România, Republica Moldova și din alte comunități din regiune și vor oferi o acoperire „independentă și imparțială” a principalelor evenimente internaționale și regionale.

Conținutul va include o varietate largă de teme, de la actualitate europeană și globală până la sănătate, știință, tehnologie, schimbări climatice și costul vieții.

Materialele vor fi adaptate pentru mediul online și rețelele sociale.

BBC va folosi inteligența artificială pentru traduceri

Cele două redacții vor folosi tehnologii de traducere bazate pe inteligență artificială pentru a adapta conținutul BBC în limbile română și maghiară. Un lucru important menționat de companie este că jurnaliștii vor supraveghea permanent conținutul generat de AI pentru știri.

BBC a transmis că materialele realizate cu ajutorul inteligenței artificiale vor fi evidențiate pentru a nu exista neclarități, iar echipele editoriale vor produce și reportaje și analize originale.

Directoarea globală interimară a BBC News, Fiona Crack, a declarat că lansarea vine într-un moment în care presa independentă este tot mai importantă.

„Într-o epocă a libertății presei în scădere, a dezinformării în creștere și a incertitudinii globale, furnizarea de știri independente și imparțiale nu a fost niciodată mai importantă. Lansarea BBC News Magyarul și BBC News România este o piatră de hotar construită pe inovație, precum instrumentele de traducere asistată de inteligență artificială utilizate în mod responsabil, pentru a ajunge la noi publicuri cu știri de încredere”, a spus Fiona Crack.

BBC vrea să atragă mai ales publicul tânăr și femeile

Noul proiect vine după lansarea BBC News Polska, serviciul în limba polonă care, potrivit companiei, a avut o creștere semnificativă a audienței.

Directoarea editorială a noilor servicii, Kateryna Khinkulova, a declarat, totodată, că BBC urmărește să își extindă influența în regiune.

„Sunt încântată să conduc o echipă de colegi cu înaltă calificare și experiență, în timp ce lansăm jurnalismul BBC în încă două limbi, maghiară și română. Oferta noastră este adaptată pentru a împărtăși jurnalism de înaltă calitate pe temele care au o relevanță deosebită pentru publicul pe care îl deservim. Cu aceste două limbi, suntem dornici să ne extindem acoperirea în regiune, în special către femei și publicul mai tânăr, cu ce e mai bun din jurnalismul BBC”, a declarat Khinkulova.

Astfel, BBC World Service ajunge la un total de 45 de limbi în care oferă conținut la nivel global.

Compania a mai avut servicii dedicate publicului vorbitor de limba maghiară între 1939 și 2005, iar serviciul în limba română a funcționat între 1939 și 2008.