Noaptea Muzeelor 2026 în București. Program special la 48 de muzee și spații culturale

La Noaptea Muzeelor 2026 participă 330 de muzee din 39 de județe, iar programul variază în funcție de fiecare instituție.

În Capitală, 48 de muzee și spații culturale vor avea program special de Noaptea Muzeelor 2026. Unele vor putea fi vizitate gratuit, iar altele vor avea acces pe bază de bilet.

Printre principalele atracții din Capitală se află Muzeul Național de Artă al României, Muzeul Național de Istorie a României, Muzeul Național de Istorie Naturală „Grigore Antipa”, Muzeul Național Cotroceni, Muzeul Național al Literaturii Române, Muzeul Național al Țăranului Român și Muzeul Militar Național.

Noaptea Muzeelor 2026 la Muzeul Național de Istorie Naturală „Grigore Antipa”

La Muzeul Național de Istorie Naturală „Grigore Antipa”, accesul la expoziția permanentă va fi gratuit între 18:00 și 01:00.

Muzeul pregătește mai multe activități speciale. Între 18:00 și 01:00, vizitatorii pot participa la expoziția interactivă „Antipa și Racoviță – exploratori de poveste”, dedicată familiilor. Între 21:30 și 22:30 sunt programate activități despre insectele nocturne și despre lumea liliecilor, susținute de cercetătorii muzeului.

Seara se încheie cu un concert ArtpulseVox, între 22:00 și 24:00, cu jazz, musical și muzică de film.

Activitățile în aer liber vor avea loc doar dacă vremea permite.

Noaptea Muzeelor 2026 la Muzeul Național de Artă al României

La Muzeul Național de Artă al României, programul special de Noaptea Muzeelor 2026 va avea loc între 14:00 și 22:00, ultima intrare fiind la 21:30. Accesul se face pe bază de bilet: 32 de lei, respectiv 16 lei pentru pensionari și 8 lei pentru elevi și studenți.

La sediul central al MNAR, din fostul Palat Regal, vor putea fi vizitate Galeria de Artă Europeană, Galeria de Artă Românească Modernă, Galeria de Artă Veche Românească, Galeria de Artă Decorativă Europeană, Galeria de Artă Orientală și Spațiile Istorice.

Biletul include și accesul la expozițiile temporare „Cotoșman & co. Lecția lui Livius Ciocârlie” și „BDF Young”, organizată în cadrul Bucharest Design Festival. De la ora 18:00, specialiștii muzeului vor susține prezentări în spațiile de expunere.

La Muzeul Colecțiilor de Artă, publicul va putea vizita cele peste 30 de colecții permanente și expoziția temporară „Hartă veche și Artă nouă. 500 de ani de istorie veche și artă nouă în 100 de exponate selectate din Colecțiile Emilian Radu”.

Muzeul K.H. Zambaccian și Muzeul Theodor Pallady vor fi închise sâmbătă, 23 mai.

Noaptea Muzeelor 2026 la Muzeul Național de Istorie a României

La Muzeul Național de Istorie a României, programul de Noaptea Muzeelor 2026 va fi împărțit în două intervale.

În timpul zilei, muzeul va fi deschis între 10:00 și 18:00, cu plată, ultima intrare fiind la 17:15. Vizitatorii vor putea vedea expozițiile permanente „Tezaurul Istoric”, „Lapidarium” și „Copia Columnei lui Traian”, dar și mai multe expoziții temporare.

Seara, accesul va fi gratuit între 18:00 și 23:00, ultima intrare fiind la 22:00. În acest interval vor putea fi vizitate expozițiile permanente, precum și micro-expozițiile „Coiful de la Ciumești” și Automobilul F.N. Herstal, primul vehicul înmatriculat în București.

Noaptea Muzeelor 2026 la Muzeul Național al Țăranului Român

La Muzeul Național al Țăranului Român, accesul va fi gratuit de Noaptea Muzeelor 2026, sâmbătă, 23 mai, între 18:00 și 20:30, ora ultimei intrări.

Vizitatorii vor putea vedea expoziția permanentă „Legea creștinească”, aflată la parterul muzeului. Intrarea pentru această expoziție se face prin Șoseaua Kiseleff nr. 3.

Vor fi deschise și cinci expoziții temporare, cu acces prin Strada Monetăriei nr. 3: „Desprinderea. Portret / Atelier Ovidiu Simionescu”, „Zona fără semnal”, „Femeia – al cincilea anotimp”, „Dor” și „Laborator GDPR”.

În curtea interioară va avea loc și Târgul 100 de tradiții românești, cu obiecte realizate de meșteri din mai multe zone ale țării, dar și preparate tradiționale.

Noaptea Muzeelor 2026 la Muzeul Militar Național „Regele Ferdinand I”

La Muzeul Militar Național „Regele Ferdinand I”, programul de Noaptea Muzeelor 2026 va avea loc sâmbătă, 23 mai, între 12:00 și 24:00, ultima intrare fiind la 23:00.

Vizitatorii vor putea vedea expozițiile permanente ale muzeului, pavilionul de istorie militară generală și pavilionul Aviație, cu artefacte despre evoluția fenomenului militar din cele mai vechi timpuri până în prezent.

Vor fi deschise și expozițiile temporare „45 de ani de la zborul cosmic al lui Dumitru Prunariu” și „Exponatul lunii mai – Tunica de căpitan de artilerie a Regelui Carol I – 1866”.

De la ora 16:00, sunt programate demonstrații și prezentări susținute de asociații de reconstituire istorico-militară. Muzica Reprezentativă a Ministerului Apărării Naționale va susține un concert de fanfară, cu marșuri militare și muzică de promenadă.

Noaptea Muzeelor 2026 la Muzeul Național Cotroceni

La Muzeul Național Cotroceni, accesul va fi gratuit de Noaptea Muzeelor 2026, sâmbătă, 23 mai, între 17:00 și 23:00, ora ultimei intrări.

Vizitatorii vor putea vedea saloanele regale de la etajul I, Salonul Artelor Decorative, aflat la ediția a XXIII-a, precum și expozițiile temporare „BDF Highlights. Branding Romania through Creativity” și „100 de ani – vizita Reginei Maria în America (1926-2026)”.

Nu este necesară programarea prealabilă. Accesul se face doar pe baza unui act de identitate în original, carte de identitate sau pașaport.

Noaptea Muzeelor 2026 la Muzeul Național al Literaturii Române

La Muzeul Național al Literaturii Române, evenimentele de Noaptea Muzeelor 2026 vor avea loc sâmbătă, 23 mai, atât la sediul din strada Nicolae Crețulescu nr. 8, cât și la casele memoriale ale muzeului. Accesul este gratuit.

La sediul MNLR sunt programate tururi ghidate, expoziții, un concert, proiecții de scurtmetraje și un moment artistic la miezul nopții. Publicul va putea participa la un tur pentru copii și adolescenți, la proiectul „Mon coup de cœur au musée”, la vernisajul expoziției „Pasărea de aur”, dar și la un tur ghidat dedicat poetului Leonid Dimov.

De la ora 19:00, în grădina MNLR va avea loc un concert susținut de Lorena Oltean, alături de Cristi Drâmba, Maros Zopko Sima și Vlad Alexandrescu. De la ora 22:00, vor fi proiectate scurtmetraje realizate de absolvenți ai UNATC și ai Universității Hyperion.

Programul de la sediul MNLR se va încheia la 24:00 cu momentul „Invitații de la Miezul nopții”, cu Flaviu Crișan, Costel Cașcaval și Cristi Iacob. Publicul va avea acces în muzeu până la ora 01:00.

Evenimente vor avea loc și la casele memoriale ale MNLR. Casa Memorială „Tudor Arghezi – Mărțișor” va găzdui, între 14:00 și 19:00, un maraton de poezie. La Casa Memorială „George și Agatha Bacovia”, de la 19:30, este programat un concert susținut de Ovidiu Mihăilescu, iar la Casa Memorială „Anton Pann”, de la 20:00, va avea loc un mini-recital susținut de Duo Dimitrie Cantemir.

Noaptea Muzeelor 2026 la MINA

La MINA – Museum of Immersive New Art, programul de Noaptea Muzeelor 2026 va avea loc sâmbătă, 23 mai, între 20:00 și 01:30.

Vizitatorii vor putea vedea spectacole imersive care combină arta și tehnologia. Una dintre experiențe îi poartă prin mari muzee ale lumii, precum Louvre, The Metropolitan Museum of Art, Vatican Museum, Tate Museum, Guggenheim, State Hermitage Museum, Museo Nacional del Prado și Palacio de Bellas Artes.

Show-ul include proiecții și sunet, cu lucrări și universuri vizuale inspirate de artiști precum Leonardo da Vinci, Vincent van Gogh, Claude Monet, Wassily Kandinsky și Henri Matisse.

Publicul va putea vizita și experiența „Dinozaurii”, o proiecție 360° dedicată lumii dinozaurilor și reptilelor marine.

Biletele pentru Noaptea Muzeelor au 50% reducere și sunt disponibile online și la recepție, în limita locurilor disponibile.

Noaptea Muzeelor 2026 la Ateneul Român

La Ateneul Român, Noaptea Muzeelor 2026 este marcată printr-un eveniment organizat de Filarmonica George Enescu, în parteneriat cu Muzeul Național George Enescu. Publicul poate vizita gratuit clădirea între 22:00 și 00:00.

În Sala Mare, de la ora 22:00, va avea loc un recital cameral de pian susținut de Andrei Licareț. Vizitatorii vor putea vedea și expoziția temporară „George Enescu și Yehudi Menuhin — Repere ale unei prietenii artistice”, amplasată în foyer.

Participarea este gratuită, pe bază de rezervare. De la ora 23:00, accesul se poate face și fără rezervare, iar ultima intrare este la 23:30.