Ilie Bolojan se ocupă și de sistemul de încălzire al Bucureștiului. Care sunt problemele

Premierul interimar Ilie Bolojan a prezentat astăzi concluziile despre sistemul de termoficare al Bucureștiului, după o întâlnire avută ieri cu primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu, colegul și principalul său aliat din partid.
Sorina Matei
21 mai 2026, 14:05, Politic
Premierul interimar Ilie Bolojan, ministru interimar și al Energiei, prezintă concluziile după întâlnirea de ieri cu primarul general al Bucureștiului, Ciprian Ciucu.

„Îmbunătățirea sistemului de încălzire al Bucureștiului. Trei condiții:

1. Modernizarea centralelor (CET-urilor) din București.
Doar una este modernizată. Celelalte 3, CET Progresu, Grozăvești și București Sud, sunt vechi și prezintă risc de defecțiuni.
Modernizarea lor va elimina avariile, va asigura continuitatea producției, va scădea prețul de producție și va reduce poluarea.
ELCEN, compania Ministerului Energiei care gestionează CET-urile, are investiții pentru modernizarea acestora. Sunt proiecte de peste 1 miliard de euro, susținute din Fondul de Modernizare. Acestea sunt întârziate. Ieri, în întâlnirea cu managerii ELCEN, le-am cerut angajamente ferme în acest sens.
2. Înlocuirea magistralelor de termoficare.
Este un proces care va dura ani de zile și care trebuie urmărit lună de lună. Fiecare kilometru înlocuit din magistralele vechi înseamnă reducerea pierderilor.
Acest lucru ține de Primăria București și de primăriile de sector.
3. Un sistem unitar și eficient de administrare a încălzirii Bucureștiului.
Astăzi, producția este într-o parte, iar distribuția în altă parte. O abordare unitară ar face ca lucrurile să funcționeze mai bine”, a scris Bolojan.
El susține că a stabilit împreună cu reprezentanții Primăriei Generale, „ce este de făcut”.
„Sistemul de încălzire al Capitalei are un rol major în sistemul energetic național, asigurând încălzirea pentru sute de mii de locuințe și fiind unul dintre cei mai mari producători de energie electrică”, a concluzionat premierul interimar.

