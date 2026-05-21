Ilie Bolojan, mesaj de Ziua Eroilor: Ne înclinăm cu recunoștință în fața celor care și-au dat viața pentru libertatea și demnitatea poporului român

Premierul interimar Ilie Bolojan a transmis un mesaj cu ocazia Zilei Eroilor, care în acest an are loc în data de 21 mai.

Într-o postare pe Facebook, Bolojan a postat un mesaj de recunoștință și omagiu pentru cei care „și-au dat viața pentru libertatea, credința și demnitatea poporului român”, subliniind importanța sacrificiului acestora pentru prezent.

„De Ziua Eroilor, ne înclinăm cu respect și recunoștință în fața celor care și-au dat viața pentru libertatea, credința și demnitatea poporului român”, a scris Bolojan pe Facebook.

Premierul interimar a mai subliniat, în mesajul său, legătura simbolică dintre Ziua Eroilor și sărbătoarea Înălțării Domnului, arătând că memoria celor căzuți pentru țară trebuie păstrată vie.

„În această zi a Înălțării Domnului, cinstim memoria celor care au pus binele țării mai presus de propria viață și ne amintim că sacrificiul lor a făcut posibil prezentul de care ne bucurăm astăzi.

Glorie eternă eroilor României!”, se mai arată în mesajul său.