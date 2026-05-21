Sorin Grindeanu, mesaj de Înălțare: „Sărbătoare binecuvântată, cu pace în suflet și bucurii alături de cei dragi”

Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a transmis joi un mesaj cu ocazia sărbătorii Înălțării Domnului și a Sfinților Împărați Constantin și Elena, printr-o postare publicată pe pagina sa de Facebook.

Liderul social-democrat le-a urat românilor să aibă parte de liniște, sănătate și momente frumoase petrecute alături de familie și cei apropiați.

Acesta a punctat că Înălțarea reprezintă o sărbătoare religioasă importantă, care îmbină laolaltă valorile de credință și speranță pentru cei care se bucură de ea.

„Hristos s-a Înălțat! Sărbătoare binecuvântată, cu pace în suflet și bucurii alături de cei dragi!”, a scris Sorin Grindeanu pe rețeaua de socializare.

Totodată, liderul PSD a transmis gânduri bune și celor care își sărbătoresc onomastica de Sfinții Constantin și Elena.

„Sfinții Împărați Constantin și Elena să vă ocrotească și să vă călăuzească mereu pașii. La mulți ani!”, a mai transmis acesta.

Trei mari sărbători în aceeași zi

Înălțarea Domnului, Ziua Eroilor și sărbătoarea Sfinților Constantin și Elena vor fi celebrate în 2026 în aceeași zi, pe 21 mai. Peste 1,5 milioane de români care poartă numele Constantin, Elena sau derivate ale acestora își vor sărbători onomastica, cei doi sfinți fiind printre cei mai iubiți în tradiția ortodoxă.

Ziua Eroilor este sărbătoarea dedicată celor care și-au pierdut viața în războaie, în închisori sau în lagăre, iar în toate bisericile ortodoxe sunt oficiate slujbe de pomenire. Potrivit Patriarhiei Române, joi, la ora 12:00, clopotele lăcașurilor de cult din întreaga țară vor răsuna în memoria eroilor români.