Prima pagină » Social » Sorin Grindeanu, mesaj de Înălțare: „Sărbătoare binecuvântată, cu pace în suflet și bucurii alături de cei dragi”

Sorin Grindeanu, mesaj de Înălțare: „Sărbătoare binecuvântată, cu pace în suflet și bucurii alături de cei dragi”

Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a transmis pe Facebook un mesaj de Înălțarea Domnului și de Sfinții Constantin și Elena, în care a urat românilor sănătate, liniște și sărbători binecuvântate.
Sorin Grindeanu, mesaj de Înălțare: „Sărbătoare binecuvântată, cu pace în suflet și bucurii alături de cei dragi”
Sursa foto: Emanuel Titus/Mediafax Foto
Nițu Maria
21 mai 2026, 10:45, Social
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News Urmărește-ne în Discover

Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a transmis joi un mesaj cu ocazia sărbătorii Înălțării Domnului și a Sfinților Împărați Constantin și Elena, printr-o postare publicată pe pagina sa de Facebook.

Liderul social-democrat le-a urat românilor să aibă parte de liniște, sănătate și momente frumoase petrecute alături de familie și cei apropiați.

Acesta a punctat că Înălțarea reprezintă o sărbătoare religioasă importantă, care îmbină laolaltă valorile de credință și speranță pentru cei care se bucură de ea.

„Hristos s-a Înălțat! Sărbătoare binecuvântată, cu pace în suflet și bucurii alături de cei dragi!”, a scris Sorin Grindeanu pe rețeaua de socializare.

Totodată, liderul PSD a transmis gânduri bune și celor care își sărbătoresc onomastica de Sfinții Constantin și Elena.

„Sfinții Împărați Constantin și Elena să vă ocrotească și să vă călăuzească mereu pașii. La mulți ani!”, a mai transmis acesta.

Trei mari sărbători în aceeași zi

Înălțarea Domnului, Ziua Eroilor și sărbătoarea Sfinților Constantin și Elena vor fi celebrate în 2026 în aceeași zi, pe 21 mai. Peste 1,5 milioane de români care poartă numele Constantin, Elena sau derivate ale acestora își vor sărbători onomastica, cei doi sfinți fiind printre cei mai iubiți în tradiția ortodoxă.

Ziua Eroilor este sărbătoarea dedicată celor care și-au pierdut viața în războaie, în închisori sau în lagăre, iar în toate bisericile ortodoxe sunt oficiate slujbe de pomenire. Potrivit Patriarhiei Române, joi, la ora 12:00, clopotele lăcașurilor de cult din întreaga țară vor răsuna în memoria eroilor români.

Recomandarea video

Sebastian Ghiță, prima postare din ultimii 7 ani: „Resping toate aceste afirmații false despre legăturile mele cu Putin și Kremlinul făcute de agenții Soroșiști”
G4Media
Triplul campion al României face Uber, în străinătate: „Câștig mai mulți bani decât în fotbal”
GSP.ro
Putin și Xi, „conștiință comună” și „prietenie fără limite”. SUA vor avea nevoie de aliați pentru a contesta strategia „dezbină și cucerește”, folosită de Moscova și Beijing
Gandul
Ilona Stepan, membra a juriului din Moldova la Eurovision, a rupt tăcerea. De ce a primit România 3 puncte, de fapt
Cancan
FOTO. Raluca Zenga, imagini incendiare în costum de baie pe plaja din Maldive
Prosport
Românii plătesc facturi record în luna mai. De ce listele de întreținere au crescut, deși caloriferele au fost reci
Libertatea
Otrava pe care mulți români o beau zilnic. Un medic a numit-o „lichidul morții”
CSID
Veste uriașă de la Finanțe! Se dau mai mulți bani pentru Programul Rabla 2026
Promotor
EXCLUSIV: Reformele și proiectele din PNRR rămân sub supraveghere până la 5 ani după ultima plată. Bruxelles-ul poate face controale, verificări și audituri
Economedia