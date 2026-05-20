De Înălțarea Domnului, clopotele tuturor bisericilor din Patriarhia Română vor răsuna în memoria eroilor români

De sărbătoarea Înălțarea Domnului, celebrată în acest an și ca Ziua Eroilor, clopotele tuturor bisericilor din cadrul Patriarhia Română vor răsuna simultan, la ora 12:00, în memoria eroilor români căzuți pentru apărarea țării.
În cadrul Sfintei Liturghii vor fi pomeniți eroii români din toate timpurile și din toate locurile, cei care s-au jertfit pentru independența, libertatea și unitatea națională.
Cinstirea eroilor în ziua Înălțării Domnului a fost stabilită de Sfântul Sinod al Biserica Ortodoxă Română în anul 1920. Hotărârea a fost reconfirmată prin deciziile sinodale din 1999 și 2001, când sărbătoarea a primit statutul de Sărbătoare Națională Bisericească.
Ulterior, prin Legea nr. 379/2003 privind regimul mormintelor și operelor comemorative de război, Înălțarea Domnului a fost proclamată oficial Ziua Eroilor, sărbătoare națională a poporului român.