De Înălțarea Domnului, clopotele tuturor bisericilor din Patriarhia Română vor răsuna în memoria eroilor români

În memoria eroilor români, Catedrala Națională din București poartă hramul Înălțării Domnului — Ziua Eroilor. Al doilea hram al lăcașului de cult este Sfântul Apostol Andrei, considerat Ocrotitorul României, potrivit basilica.ro.

În anul 2018, ca semn de cinstire a sacrificiului militarilor români, în piciorul Sfintei Mese a fost așezată lista cu numele tuturor eroilor români cunoscuți.

Lista este disponibilă public într-o secțiune specială intitulată „Jertfa poartă numele lor”, realizată de Trinitas TV, care cuprinde 1.684 de pagini cu numele, funcțiile și conflictele în care aceștia s-au jertfit de-a lungul istoriei.

Sfințirea mozaicului Catedralei Naționale

În octombrie 2025, pictura în mozaic a Catedralei Naționale a fost sfințită de Sanctitatea Sa Bartolomeu I, Patriarhul Ecumenic, alături de Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române.

Ziua Înălțării Domnului rămâne astfel un moment de rugăciune, recunoștință și comemorare națională dedicată tuturor eroilor români.

Înălțarea Domnului

Creştinii ortodocşi vor sărbători joi Înălţarea Domnului. Potrivit cărţii biblice „Faptele Apostolilor”, Mântuitorul Iisus Hristos, după Înviere, s-a arătat ucenicilor, timp de 40 de zile, după care, în prezenţa lor, s-a înălţat la cer. În acel moment Hristos şi-a profeţit revenirea şi i-a încredinţat pe apostoli că îl va trimite pe Duhul Sfânt.

Potrivit tradiţiei, locul de pe care Mântuitorul Hristos s-a înălţat la cer este situat la Ierusalim pe Muntele Măslinilor. Micuţa capela rotundă de acolo păstrează încă o piatră imprimată cu urma piciorului lui Hristos Capela Înălţării Domnului este un loc de închinăciune, atât pentru creştini, cât şi pentru musulmani.

De Înălţarea Domnului, Biserica Ortodoxă Română (BOR) face praznic de pomenire a eroilor. În toate lăcaşurile de cult din ţară şi străinătate ale BOR sunt pomeniţi eroii – ostaşii şi luptătorii români din toate timpurile şi din toate locurile – care s-au jertfit pe câmpurile de luptă, în lagăre şi în închisori pentru apărarea patriei şi a credinţei strămoşeşti, pentru întregirea neamului, libertatea şi demnitatea poporului român. Totodată, după Sfânta Liturghie, vor fi oficiate slujbe de pomenire şi la cimitirele, troiţele şi monumentele dedicate cinstirii eroilor neamului.