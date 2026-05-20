După Via Transilvanica, un alt traseu promovează patrimoniului local. Proiectul Via DobroGetica marchează împlinirea a 150 de ani de viață românească în Dobrogea

Echipa Via DobroGetica, în parteneriat cu Primăria Comunei Cumpăna organizează vineri, primul eveniment de anvergură din acest an în contextul pregătirilor pentru împlinirea a 150 de ani de viață românească în Dobrogea.

Organizatorii anunță că evenimentul central al zilei îl reprezintă finalizarea lucrărilor de reamenajare a Cadranului Solar, un reper cu valoare istorică și simbolică pentru comunitatea dobrogeană. Cadranul solar readuce în atenția publicului modul antic în care oamenii măsurau timpul cu ajutorul soarelui.

„Acest punct de patrimoniu va fi completat de amplasarea unui stâlp miliar Via DobroGetica, în parcul din fața Casei de Cultură. Elementul va integra comuna Cumpăna în traseul cultural dedicat istoriei, valorilor și identității dobrogene. În perioada următoare, informațiile despre acest obiectiv vor putea fi accesate de public prin intermediul site-ului și al aplicației mobile Via DobroGetica, aflată în curs de pregătire”, au precizat organizatorii într-un comunicat de presă.

În cadrul evenimentului se va desfășura prima ediție a Festivalului Ceasurilor din Flori, un concept care pune accent pe educație, creativitate și implicarea comunității. 12 cadrane florale au fost realizate de copii de la 12 școli din județul Constanța.

„Lucrările lor, pline de culoare și imaginație, vor fi prezentate publicului în cadrul festivalului. Atmosfera evenimentului va fi completată de un Târg de Primăvară cu produse locale și de un moment de premiere dedicat micilor artizani”, transmit organizatorii.

Evenimentul de la Cumpăna, spun cei din echipa Via DobroGetica,reprezintă primul pas dintr-un plan mai amplu de valorizare a patrimoniului local. Strategia pe termen lung include și alte obiective culturale, printre care realizarea unui muzeu local dedicat istoriei, identității și prezentului dinamic al comunei Cumpăna.