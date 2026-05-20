Prima pagină » Social » După Via Transilvanica, un alt traseu promovează patrimoniului local. Proiectul Via DobroGetica marchează împlinirea a 150 de ani de viață românească în Dobrogea

După Via Transilvanica, un alt traseu promovează patrimoniului local. Proiectul Via DobroGetica marchează împlinirea a 150 de ani de viață românească în Dobrogea

Traseul cultural Via DobroGetica inaugurează Cadranul Solar de la Cumpăna și lansează Festivalul Ceasurilor din Flori Constanța.
După Via Transilvanica, un alt traseu promovează patrimoniului local. Proiectul Via DobroGetica marchează împlinirea a 150 de ani de viață românească în Dobrogea
Foto: Via DoboroGetica
Laurentiu Marinov
20 mai 2026, 08:02, Social
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News Urmărește-ne în Discover

Echipa Via DobroGetica, în parteneriat cu Primăria Comunei Cumpăna organizează vineri, primul eveniment de anvergură din acest an în contextul pregătirilor pentru împlinirea a 150 de ani de viață românească în Dobrogea.

Organizatorii anunță că evenimentul central al zilei îl reprezintă finalizarea lucrărilor de reamenajare a Cadranului Solar, un reper cu valoare istorică și simbolică pentru comunitatea dobrogeană. Cadranul solar readuce în atenția publicului modul antic în care oamenii măsurau timpul cu ajutorul soarelui.

„Acest punct de patrimoniu va fi completat de amplasarea unui stâlp miliar Via DobroGetica, în parcul din fața Casei de Cultură. Elementul va integra comuna Cumpăna în traseul cultural dedicat istoriei, valorilor și identității dobrogene. În perioada următoare, informațiile despre acest obiectiv vor putea fi accesate de public prin intermediul site-ului și al aplicației mobile Via DobroGetica, aflată în curs de pregătire”, au precizat organizatorii într-un comunicat de presă.

În cadrul evenimentului se va desfășura prima ediție a Festivalului Ceasurilor din Flori, un concept care pune accent pe educație, creativitate și implicarea comunității. 12 cadrane florale au fost realizate de copii de la 12 școli din județul Constanța.

„Lucrările lor, pline de culoare și imaginație, vor fi prezentate publicului în cadrul festivalului. Atmosfera evenimentului va fi completată de un Târg de Primăvară cu produse locale și de un moment de premiere dedicat micilor artizani”, transmit organizatorii.

Evenimentul de la Cumpăna, spun cei din echipa Via DobroGetica,reprezintă primul pas dintr-un plan mai amplu de valorizare a patrimoniului local. Strategia pe termen lung include și alte obiective culturale, printre care realizarea unui muzeu local dedicat istoriei, identității și prezentului dinamic al comunei Cumpăna.

Recomandarea video

„Minuta” care bate legea: Lia Savonea a emis și ea un ordin prin care judecătorii detașați încasează diurne de 2%, în pofida legii
G4Media
Un fost fotbalist român este judecat în Anglia, după ce a înjunghiat un jurnalist la ordinul Iranului!
GSP.ro
Putin și Xi deschid summitul de la Beijing după vizita lui Trump în China: Conducta „Puterea Siberiei 2” și războiul din Ucraina, printre temele-cheie
Gandul
Nu a luat 150.000 euro! Câți bani a primit Dumbo de fapt, de la Pro TV, pentru că a câștigat Desafio: Aventura
Cancan
FOTO. Raluca Zenga, imagini incendiare în costum de baie pe plaja din Maldive
Prosport
Detalii din dosarul proxeneților români care au forțat tinere cu probleme psihice să se prostitueze într-un club din Viena, Austria. Victimă: banii erau ascunși într-un seif din Buzău
Libertatea
Cât câștigă Andra pentru un concert. Suma uriașă pe care o încasează artista. Măruță a dezvăluit TOT
CSID
Pare incredibil, dar e adevărat: Un Opel Astra a fost înregistrat de radar cu 696 km/h! Șoferul, amendat cu 6.600 de euro
Promotor
EXCLUSIV – DOCUMENTE | România, bună de plată cu 340 de milioane de lei, după ce Compania de Drumuri a pierdut un arbitraj cu italienii de la Pizzarotti pe Lotul 1 al Autostrăzii Sebeș – Turda
Economedia