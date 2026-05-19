Sibiu: O femeie însărcinată a fost târâtă de cal 300 de metri. Tânăra e în stare critică

Potrivit polițiștilor din Sibiu, o femeie de 21 de ani a fost rănită grav de un cal, marți, în localitatea Hamba din județul Sibiu.

Tânăra era însărcinată și a suferit multiple traumatisme.

În urma cercetărilor realizate de autorități, s-a aflat că femeia a fost lovită de cal deoarece animalul s-ar fi speriat și ar fi smucit funia cu care aceasta îl ținea. Calul ar fi fugit, târând-o pe femeie pe o distanță de aproximativ 300 de metri.

În urma incidentului, un echipaj SMURD a ajuns la fața locului și a intubat femeia, stabilizând-o, aceasta fiind ulterior transportată la spital.

Polițiștii realizează în continuare cercetări, pentru a afla toate cauzele incidentului.