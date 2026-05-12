Austria a ridicat de la sol avioane Eurofighter după zboruri neautorizate ale unor aeronave militare americane

De două ori în decurs de două zile, forțele aeriene austriece au ridicat avioane de luptă după ce aeronave militare americane au fost depistate fără autorizații valabile de survol în spațiul aerian al Austriei, potrivit publicației germane Die Welt.

Purtătorul de cuvânt al armatei austriece, Michael Bauer, a făcut public incidentul pe platforma X, iar portalul elvețian de știri „20 Minuten” a relatat despre acest caz.

Potrivit informațiilor, duminică, două aeronave de tip PC12, folosite de armata americană sub denumirea U-28A, au zburat fără autorizație în regiunea Totes Gebirge din Austria Superioară.

După ce au fost interceptate de avioane Eurofighter austriece, aparatele s-ar fi întors din drum și au revenit ulterior la München.

Incidentul s-a repetat luni. Din nou, două aeronave PC12 au fost detectate în spațiul aerian austriac, iar avioane Eurofighter au fost ridicate de la sol pentru identificarea lor.

Clarificări pe cale diplomatică

Nu este încă clar dacă aeronavele aveau de această dată autorizațiile necesare, spre deosebire de incidentul de duminică, când lipsa aprobărilor a fost confirmată.

Armata austriacă nu a precizat deocamdată ce consecințe vor avea incidentele. Potrivit publicației elvețiene „20 Minuten”, Michael Bauer a declarat că situația va fi rezolvată prin canale diplomatice.

Avioanele PC12 sunt utilizate în cadrul Forțelor Aeriene ale Statelor Unite în principal ca avioane de recunoaștere și supraveghere. Aceste aparate, fabricate de producătorul elvețian Pilatus, sunt folosite și de unitatea specială AFSOC. În cazuri rare, ele servesc și ca relee mobile de comunicații sau avioane de transport.

Austria nu este stat membru NATO și își menține statutul de neutralitate militară permanentă, prevăzut în Constituție.