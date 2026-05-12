Georgia și-a întronizat noul patriarh al Bisericii, pe fondul temerilor privind influența rusă

Shio al III-lea a fost întronizat marți ca noul patriarh al Bisericii Ortodoxe Georgiene, într-o ceremonie la care au participat foști oficiali și lideri actuali ai Georgiei, dar și sute de credincioși. Noul lider religios a atras critici pentru apropierea sa față de Biserica Ortodoxă Rusă.
Hepta/Mediafax Foto
Radu Mocanu
12 mai 2026, 17:58, Știri externe
Ceremonia a avut loc în vechea catedrală din Mtskheta, centrul spiritual al Georgiei, în prezența celor mai importanți lideri politici, inclusiv a șefului partidului aflat la guvernare, Visul Georgian, Bidzina Ivanișvili, și a premierului Irakli Kobakhidze, notează AFP

Shio al III-lea, născut sub numele de Elizbar Mujiri, a fost ales luni de Sfântul Sinod în funcția de lider al Bisericii Georgiene. Acesta a studiat la Moscova și este considerat apropiat atât de partidul Visul Georgian, cât și de Biserica Ortodoxă Rusă. 

Criticii noului patriarh consideră că alegerea sa ar putea duce la „o creștere a influenței ruse” în Georgia. 

Shio îl succede pe Ilia al II-lea, patriarhul care a condus instituția timp de aproape jumătate de secol până la moartea sa, în martie, la vârsta de 93 de ani. 

La înmormântarea lui Ilia a participat un reprezentant special al președintelui Vladimir Putin, marcând prima vizită a unui oficial rus în Georgia după războiul din 2008. 

