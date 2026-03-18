Georgia se pregătește pentru funeraliile Patriarhului Ilia al II-lea

„Sinodul se va întruni la ora 14:00, ora locală, conform tradiției bisericești și va delibera asupra diferitelor proceduri legate de înmormântarea Patriarhului. După ședință, rămășițele pământești ale Patriarhului vor fi transferate la Catedrala Sfânta Treime, cunoscută sub numele de Catedrala Sameba, toate detaliile suplimentare urmând să fie făcute publice odată ce Sinodul își va lua deciziile”, a declarat preotul Andria Jaghmaidze, șeful biroului de presă al Patriarhiei Georgiene, citat de Basilica.ro.

După încheierea ședinței, trupul neînsuflețit al Patriarhului- Catholicos Ilia va fi transferat în procesiune la Catedrala Patriarhală Sfânta Treime din Tbilisi. Procesiunea începe de la ora 16:00, potrivit Serviciului de Relații Publice al Patriarhiei Georgiei.

Patriarhul Ilia al II-lea al Georgiei, care era internat la un centru Medical din Georgia, în urma unor sângerări interne, s-a stins din viață, marți seară, la vârsta de 93 de ani. În Georgia a fost declarat doliu național.

„A fost o personalitate de epocă; este o pierdere imensă pentru întreaga Biserică Ortodoxă”, a declarat mitropolitul Shio Mujiri, care a preluat temporar conducerea bisericii până la alegerea unui nou patriarh, citat de Associated Press.

ÎPS Daniel a transmis un mesaj de condoleanțe

Reamintim că ÎPS Daniel al României a transmis, marți seară, un mesaj de condoleanțe.

„Cu profundă întristare, am primit vestea trecerii din această lume a preaiubitului nostru frate în Hristos, vrednicul de pomenire Ilia al II-lea, Patriarhul Catolicos al Întregii Georgii, o venerabilă personalitate a Ortodoxiei contemporane și un mărturisitor statornic al credinței, care a păstorit cu înțelepciune Biserica Ortodoxă a Georgiei, atât în vremuri de încercare, cât și de înnoire.

În numele ierarhilor, clerului și credincioșilor Bisericii Ortodoxe Române, adresăm condoleanțe membrilor Sfântului Sinod și întregii Biserici Ortodoxe a Georgiei”, se arăta în mesajul transmis de Patriarhul Daniel al Bisericii Ortodoxe Române.

Ilia al II-lea a condus Biserica Ortodoxă din Georgia timp de aproape cinci decenii. El a preluat conducerea în 1977, când Georgia făcea parte din Uniunea Sovietică și practicile religioase erau restricționate, și a rămas o figură spirituală și publică de prim-plan după ce Georgia și-a recăpătat independența.