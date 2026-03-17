Preafericitul Părinte Ilia al II-lea, Patriarhul Georgiei, a murit la vârsta de 93 de ani

Preafericitul Părinte Ilia al II-lea, Patriarhul Georgiei, a încetat din viață marți, 17 martie 2026, la vârsta de 93 de ani.
Sursa foto: Facebook/Agenția de știri Basilica﻿
Alexandra-Valentina Dumitru
18 mart. 2026, 00:37, Social

Marți dimineața, Patriarhul Georgiei fusese internat la Centrul Medical Caucasus după ce stare acestuia de sănătate s-a deteriorat grav, a anunțat Patriarhia Georgiei, iar Ministrul Sănătății a dat asigurări că se făcea tot posibilul pentru stabilizarea pacientului, potrivit Basilica.

Guvernul Georgiei a anunțat doliu național în cinstea întâistătătorului care a restaurat preștigiul Bisericii naționale georgiene.

„A fost un păstor spiritual în adevăratul sens al cuvântului, călăuzindu-și poporul cu smerenie, înțelepciune și forță interioară în vremuri de încercări, necazuri și schimbări. Fie ca sufletul său să se odihnească în pace deplină! Fie ca amintirea lui să dăinuie veșnic!” a transmis, pentru Basilica.ro, Tamar Beruchașvili, Ambasadoarea Georgiei în România.

Preafericitul Părinte Ilia al II-lea și-a început slujirea patriarhală în anul 1977, la aproximativ șase luni după vrednicul de pomenire Patriarh Iustin Moisescu al României.

Patriarhul Ilia al II-lea Ghudușașvili-Șiolașvili al Georgiei s-a născut la 4 ianuarie 1933, primind la botez numele Irakli, în Vladikavkaz, în Osetia de Nord, pe atunci parte a Uniunii Sovietice, arată sursa citată.

Sub păstorirea sa, Biserica și-a consolidat prezența și a reușit să se apropie din nou de credincioșii din întreaga țară.

În 2002, a încheiat un acord istoric cu președintele Georgiei, Eduard Șevardnadze, prin care Bisericii i-a fost conferit un statut juridic special și i-a fost recunoscut rolul important în viața națională.

