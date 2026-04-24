O femeie de 35 de ani a murit după ce a căzut de pe o trotinetă electrică pe bulevardul Unirii

O femeie în vârstă de 35 de ani, de naționalitate străină, și-a pierdut viața vineri după-amiază în centrul Bucureștiului, în urma unui accident de trotinetă.
Sursa foto: Alex Nicodim / MediafaxFoto
Radu Mocanu
24 apr. 2026, 21:49, Social

„La data de 24 aprilie a.c., în jurul orei 16:55, Brigada Rutieră a fost sesizată prin intermediul SNUAU 112 cu privire la producerea unui accident de circulație care a avut loc pe bd. Unirii”, transmite Brigada Rutieră. 

Polițiștii anunță că două persoane de cetățenie străină circulau cu o singură trotinetă electrică pe Bulevardul Unirii. Persoana care manevra trotineta ar fi pierdut controlul asupra direcției de mers și ar fi căzut pe trotuar. 

„Din informațiile existente la acest moment, două persoane de naționalitate străină se deplasau cu trotineta electrică pe bd. Unirii, iar când au ajuns în dreptul imobilului cu nr. 35, în circumstanțe care vor fi stabilite după finalizarea cercetărilor, ar fi pierdut controlul asupra direcției de mers, moment în care au căzut pe trotuar”, transmit polițiștii. 

În urma impactului, femeia, în vârstă de 35 de ani, a fost transportată la spital, unde a încetat din viață. 

Ancheta este în desfășurare pentru stabilirea exactă a circumstanțelor accidentului.

