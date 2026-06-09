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Avertizare nowcasting: Cod portocaliu de furtună în Ilfov și cod galben în vestul Capitalei. Sunt anunțate ploi torențiale, grindină și descărcări electrice

Administrația Națională de Meteorologie a emis, marți după-amiază, avertizări nowcasting de vreme severă pentru București și județul Ilfov.
Avertizare nowcasting: Cod portocaliu de furtună în Ilfov și cod galben în vestul Capitalei. Sunt anunțate ploi torențiale, grindină și descărcări electrice
Gabriel Negreanu
09 iun. 2026, 17:39, Știrile zilei
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În municipiul București este în vigoare un cod galben, valabil între orele 17:35 și 18:30. Potrivit meteorologilor, fenomenele vor afecta jumătatea de vest a Capitalei, unde sunt așteptate averse torențiale ce pot acumula 15-20 l/mp, descărcări electrice și grindină cu dimensiuni de 1-2 centimetri.

Totodată, ANM a emis cod portocaliu pentru localitățile Chitila, Chiajna și Dragomirești-Vale din județul Ilfov. Avertizarea este valabilă între orele 17:20 și 18:00.

În aceste zone sunt prognozate averse torențiale care pot acumula 20-30 l/mp, frecvente descărcări electrice și grindină de 2-4 centimetri. Meteorologii precizează că, în ultimele ore, în zona vizată s-au acumulat deja cantități de apă de 15-25 l/mp.

Avertizările sunt de tip nowcasting, emise pentru fenomene meteo imediate și de scurtă durată.

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