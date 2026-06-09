Avertizare nowcasting: Cod portocaliu de furtună în Ilfov și cod galben în vestul Capitalei. Sunt anunțate ploi torențiale, grindină și descărcări electrice

În municipiul București este în vigoare un cod galben, valabil între orele 17:35 și 18:30. Potrivit meteorologilor, fenomenele vor afecta jumătatea de vest a Capitalei, unde sunt așteptate averse torențiale ce pot acumula 15-20 l/mp, descărcări electrice și grindină cu dimensiuni de 1-2 centimetri.

Totodată, ANM a emis cod portocaliu pentru localitățile Chitila, Chiajna și Dragomirești-Vale din județul Ilfov. Avertizarea este valabilă între orele 17:20 și 18:00.

În aceste zone sunt prognozate averse torențiale care pot acumula 20-30 l/mp, frecvente descărcări electrice și grindină de 2-4 centimetri. Meteorologii precizează că, în ultimele ore, în zona vizată s-au acumulat deja cantități de apă de 15-25 l/mp.

Avertizările sunt de tip nowcasting, emise pentru fenomene meteo imediate și de scurtă durată.