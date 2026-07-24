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Bucureștiul intră sub Cod galben de furtuni. ANM anunță averse torențiale, vijelii și descărcări electrice

Bucureștiul se află vineri, 24 iulie, sub atenționare Cod galben de instabilitate atmosferică. Administrația Națională de Meteorologie (ANM) avertizează că în Capitală sunt așteptate ploi torențiale, vijelii și descărcări electrice, iar temperaturile vor rămâne sub valorile normale pentru această perioadă.
Bucureștiul intră sub Cod galben de furtuni. ANM anunță averse torențiale, vijelii și descărcări electrice
Foto: Hepta
Andrei Rachieru
24 iul. 2026, 10:36, Știrile zilei
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Potrivit prognozei speciale emise de ANM pentru intervalul 24 iulie, ora 10:00 – 24 iulie, ora 21:00, vremea în municipiul București va fi mai răcoroasă decât în mod obișnuit pentru ultima decadă a lunii iulie.

Cerul va avea înnorări temporar accentuate, în special în cursul după-amiezii și al serii, când sunt prognozate perioade cu averse torențiale, cantitățile de apă urmând să ajungă la 10–20 l/mp, iar izolat să depășească 25 l/mp.

Meteorologii anunță, de asemenea, descărcări electrice, intensificări ale vântului și vijelii, cu rafale estimate la 50–70 km/h.

Temperatura maximă se va situa între 26 și 27 de grade Celsius, valori mai scăzute decât cele specifice perioadei.

Cod galben în București până la ora 21:00

ANM precizează că, în intervalul 24 iulie, ora 12:00 – 24 iulie, ora 21:00, municipiul București se află sub Cod galben de instabilitate atmosferică, fiind vizate averse torențiale, cantități însemnate de apă, intensificări ale vântului și vijelii.

Meteorologii avertizează că, în funcție de evoluția fenomenelor, prognoza poate fi actualizată, inclusiv prin emiterea unor avertizări nowcasting pentru fenomene meteorologice severe imediate.

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