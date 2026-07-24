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ANM anunță ploi torențiale, vijelii și grindină în mai multe regiuni din țară. Cod galben până diseară

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis vineri o atenționare Cod galben de instabilitate atmosferică, valabilă în intervalul 24 iulie, ora 12:00 – 24 iulie, ora 21:00, pentru o mare parte din Muntenia, zona montană, nord-vestul și sud-vestul Moldovei, precum și sud-vestul Transilvaniei.
ANM anunță ploi torențiale, vijelii și grindină în mai multe regiuni din țară. Cod galben până diseară
Victor Dan Stephanovici
24 iul. 2026, 10:18, Social
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Conform hărții publicate de ANM, sub incidența Codului galben intră cea mai mare parte a Munteniei, inclusiv Bucureștiul și județele din jur, zona montană a Carpaților Meridionali și Orientali, precum și zone din sud-vestul Transilvaniei și nord-vestul și sud-vestul Moldovei.

Meteorologii precizează că fenomene de instabilitate atmosferică se vor produce local și în alte regiuni ale țării, însă cu o intensitate mai redusă.

Ploi torențiale și rafale de până la 70 km/h

În intervalul avertizării, sunt prognozate perioade cu:

  • averse torențiale;
  • descărcări electrice frecvente;
  • intensificări ale vântului și vijelii, cu rafale de 50-70 km/h;
  • grindină de mici dimensiuni și, izolat, de dimensiuni medii, între 1 și 3 centimetri.

În intervale scurte, de una până la trei ore, cantitățile de apă vor ajunge la 20-30 l/mp, iar izolat pot depăși 40-50 l/mp, existând riscul producerii unor acumulări rapide de apă în zonele joase și al creșterii debitelor pe văile mici.

 Cod galben, interval de valabilitate 24 iulie ora 12 – 24 iulie, ora 21. Sursa foto: ANM

ANM: avertizarea poate fi actualizată

Meteorologii subliniază că evoluția fenomenelor va fi monitorizată permanent, iar dacă intensitatea acestora va crește, avertizarea poate fi actualizată prin emiterea unor mesaje de nowcasting pentru fenomene meteorologice severe imediate. Astfel de avertizări sunt emise, de regulă, cu puțin timp înainte de producerea fenomenelor și vizează localități sau zone restrânse unde sunt așteptate manifestări violente ale vremii.

Ce înseamnă Codul galben

Potrivit ANM, un Cod galben indică fenomene meteorologice temporar periculoase pentru anumite activități. Deși astfel de manifestări sunt obișnuite pentru sezon, ele pot produce dificultăți în trafic, inundații locale, căderi de arbori sau avarii provocate de vânt și grindină.

Autoritățile recomandă populației să evite deplasările în timpul furtunilor, să nu se adăpostească sub copaci sau în apropierea stâlpilor de electricitate și să urmărească actualizările emise de ANM și de Inspectoratul General pentru Situații de Urgență, în cazul în care avertizările vor fi extinse sau ridicate la un nivel superior.

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