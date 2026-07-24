Trei directori din industria de apărare de stat, reținuți de DNA. Sunt acuzați de luare de mită

Trei directori din industria românească de armament au fost reținuți de procurorii Direcției Naționale Anticorupție (DNA), potrivit chiar informațiilor DNA. Este vorba despre directorul Uzinei Mecanice București, despre directorul general și directorul comercial ai Uzinei Mecanice Plopeni. Toți trei sunt cercetați pentru luare de mită.

Potrivit surselor G4Media, cei reținuți sunt:

Rafiu Mihai , director al Uzinei Mecanice București

, director al Uzinei Mecanice București Pîrvu Tiberiu Alexandru , director al Uzinei Mecanice Plopeni

, director al Uzinei Mecanice Plopeni Sorescu Liliana, director comercial al Uzinei Mecanice Plopeni

Cei trei vor fi prezentați vineri în fața Tribunalului București, unde procurorii vor solicita arestarea preventivă.

Uzina Mecanică București, filială a Companiei Naționale ROMARM, este una dintre cele mai importante unități din industria de apărare din România. Activitatea sa include producția, asamblarea, modernizarea și mentenanța vehiculelor blindate și a tancurilor destinate Armatei Române.

La această uzină este produs tancul TR-85M1, cel mai nou model aflat în dotarea Armatei Române, iar compania este implicată și în programul de modernizare a versiunii TR-85M1R.

În același timp, Uzina Mecanică București produce, în parteneriat cu compania americană General Dynamics Land Systems, transportoarele blindate Piranha V, unele dintre cele mai performante vehicule de luptă și livrate Armatei Române.