FITS, festivalul care transformă Sibiul într-o imensă scenă

Născut în 1993 din inițiativa lui Constantin Chiriac și a unei echipe locale, festivalul a crescut până la a deveni unul dintre cele mai importante festivaluri de artele spectacolului din lume și un reper cultural european.

Ce face special teatrul pentru lumea înstrăinată în care trăim? El ne propune altceva: întâlnirea directă dintre oameni. La Sibiu, spectacolele ies din săli și ajung în piețe, pe străzi, în cartiere și în spații neconvenționale, transformând cultura într-o experiență comună și accesibilă. FITS funcționează ca un spațiu de cunoaștere, dialog, empatie și reflecție- un loc unde comunitatea se reunește și își regăsește plăcerea de a fi împreună.

Impactul asupra orașului depășește cele zece zile de festival. FITS a contribuit în timp la dezvoltarea infrastructurii culturale, la atragerea de turiști, investitori și profesioniști din industriile creative, dar și la formarea unei generații de voluntari și public activ. Ideea centrală este că un oraș care investește constant în cultură își dezvoltă nu doar economia, ci și capacitatea de a crea comunitate și încredere între oameni.

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