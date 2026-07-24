Tot mai mulți oameni folosesc ChatGPT ca psiholog. De ce avertizează specialiștii că inteligența artificială nu poate înlocui terapia

Potrivit unui raport publicat de Harvard Business Review, citat de Euronews, cea mai frecventă utilizare a inteligenței artificiale generative nu mai este redactarea de texte sau programarea, ci sprijinul emoțional și compania. Acesta depășește inclusiv utilizări precum organizarea vieții personale, căutarea unui scop sau dezvoltarea unor obiceiuri sănătoase.

Sănătatea mintală se deteriorează alarmant

Tendința apare pe fondul alarmant al deteriorării sănătății mintale la nivel global. Organizația Mondială a Sănătății estimează că peste un miliard de oameni trăiesc cu o afecțiune sau o problemă care le afectează echilibrul psihologic.

În paralel, studiile arată că tinerii apelează din ce în ce mai des la tehnologie pentru informații medicale sau psihologice. În Spania, aproape un sfert dintre persoane spun că primul pas atunci când au o problemă de sănătate este autodiagnosticarea online, iar în Mexic peste 70% dintre respondenți declară că folosesc instrumente bazate pe inteligență artificială pentru întrebări legate de sănătatea mintală.

De ce aleg oamenii să vorbească cu ChatGPT

Psihologii spun că explicația este simplă: inteligența artificială este disponibilă permanent, răspunde imediat și nu judecă. Psihologul mexican María Fernanda Cruz Urquiza afirmă că vede tot mai multe persoane care discută cu ChatGPT înainte de a lua decizii importante, în special după despărțiri sau în perioade de conflict. Potrivit acesteia, utilizatorii apreciază faptul că primesc rapid un răspuns și simt că sunt ascultați fără a fi criticați.

Psihoterapeutul Cecilia Paredes Aldama observă același fenomen, însă spune că majoritatea pacienților nu renunță la terapie în favoarea inteligenței artificiale. În schimb, folosesc ChatGPT pentru a redacta mesaje dificile, pentru a pregăti o conversație importantă sau pentru a-și organiza mai bine gândurile.

Când poate fi utilă inteligența artificială

Specialiștii sunt de acord că AI poate avea un rol pozitiv în anumite situații. Poate ajuta o persoană să își structureze programul, să stabilească priorități, să reducă temporar nivelul anxietății sau să găsească modalități mai eficiente de comunicare. De asemenea, pentru cei care nu își permit ședințe de psihoterapie sau nu au acces rapid la un specialist, ChatGPT poate reprezenta un prim punct de sprijin. Totuși, experții subliniază că această susținere este limitată și nu tratează cauzele problemelor emoționale.

Pericolul unui „terapeut” care îți dă mereu dreptate

Una dintre cele mai mari îngrijorări ale psihologilor este modul în care inteligența artificială interacționează cu utilizatorii. Spre deosebire de un terapeut, care pune întrebări dificile și provoacă pacientul să își reevalueze convingerile, ChatGPT are tendința de a răspunde într-un mod foarte empatic și conciliant.

Potrivit Ceciliei Paredes Aldama, dacă o persoană caută constant validare din partea AI și primește aproape întotdeauna confirmarea propriilor opinii, există riscul dezvoltării unei imagini distorsionate asupra realității. La rândul său, María Fernanda Cruz Urquiza consideră că inteligența artificială este uneori „prea empatică”, oferind alinare imediată fără a produce schimbările profunde pe care le presupune un proces terapeutic autentic.

Legătura umană rămâne imposibil de înlocuit

Deși recunosc utilitatea inteligenței artificiale, ambii specialiști spun că există un element pe care nici cel mai avansat algoritm nu îl poate reproduce: relația dintre doi oameni. Rușinea, vinovăția, suferința sau trauma pot fi procesate cu adevărat doar prin interacțiunea cu o altă persoană, iar această conexiune reprezintă unul dintre fundamentele psihoterapiei. În plus, inteligența artificială nu poate interpreta pe deplin limbajul nonverbal, emoțiile sau experiențele de viață care influențează starea psihică a unui pacient.

Uniunea Europeană tratează AI din sănătate ca domeniu cu risc ridicat

Pe măsură ce tot mai multe persoane folosesc inteligența artificială pentru probleme medicale și psihologice, autoritățile europene au început să impună reguli mai stricte. Prin AI Act, Uniunea Europeană a inclus sistemele de inteligență artificială utilizate în domeniul sănătății printre aplicațiile cu risc ridicat, acestea urmând să respecte cerințe suplimentare privind transparența, siguranța și responsabilitatea.

Experții avertizează că AI poate fi un instrument valoros pentru organizarea gândurilor, obținerea unor informații generale sau gestionarea unor situații punctuale. Însă atunci când anxietatea, depresia sau alte probleme emoționale persistă și afectează viața de zi cu zi, soluția recomandată rămâne consultarea unui psiholog sau psihiatru.