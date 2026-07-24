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Bricul „Mircea” a părăsit continentul american

Nava-Școală „Mircea” și-a încheiat misiunea pe coasta estică a continentului nord-american, unde, timp de aproape două luni, a reprezentat România în marile porturi ale Statelor Unite și Canadei.
Bricul „Mircea” a părăsit continentul american
Foto: Facebook Academia Forțelor Navale „Mircea cel Bătrân”
Laurențiu Marinov
24 iul. 2026, 08:30, Social
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După patru zile petrecute în portul Halifax, Nava-Școală „Mircea” a părăsit cheul din Nova Scotia, îndreptându-se din nou către larg. Odată cu îndepărtarea de țărm, velierul Forțelor Navale Române și-a încheiat misiunea pe coasta estică a continentului nord-american, unde, timp de aproape două luni, a purtat cu mândrie tricolorul românesc în marile porturi ale Statelor Unite și Canadei, anunță Academia Forțelor Navale „Mircea cel Bărân”.
Nava românească a oprit în porturi unde a primit la bord numeroși vizitatori.
„Escalele desfășurate în această perioadă au însemnat mult mai mult decât simple opriri în port. Zeci de mii vizitatori au urcat la bordul navei, iar întâlnirile cu autorități locale, reprezentanți ai mediului diplomatic și ai comunităților românești au consolidat noi punți de prietenie peste Oceanul Atlantic. Pretutindeni, „Mircea” a fost primit cu căldură, lăsând în urmă imaginea unei Românii demne, profesioniste și apropiate de oamenii care i-au trecut puntea”, a transmis echipajul navei pe Facebook.
Pentru marinarii militari despărțirea de continentul nord-american nu este lipsită de provocări. „Atlanticul de Nord a întâmpinat velierul cu valuri de 3–4 metri, vânt puternic și ploi torențiale, demonstrându-le marinarilor români că acesta nu este Atlanticul de la tropice, ci partea de nord unde valurile sunt mai mari și temperaturile mai scăzute.
În ciuda condițiilor dificile, „Mircea” își continuă marșul cu aceeași hotărâre, având prova îndreptată spre Insulele Azore”, se precizează în mesaj.
În următoarele două săptămâni, echipajul va traversa din nou Atlanticul, următoarea escală fiind planificată în arhipelagul portughez, unde velierul își va continua misiunea de instruire și reprezentare.

Bricul „Mircea”, celebra navă-școală a Marinei Române, este un velier clasic de tip barc cu trei arbori, construit în anul 1938 în Germania și aflat în serviciul Academiei Navale „Mircea cel Bătrân”.

Rolul principal al navei este instruirea practicanților și cadeților marinari români și străini.

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