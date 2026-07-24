Bricul „Mircea” a părăsit continentul american

După patru zile petrecute în portul Halifax, Nava-Școală „Mircea” a părăsit cheul din Nova Scotia, îndreptându-se din nou către larg. Odată cu îndepărtarea de țărm, velierul Forțelor Navale Române și-a încheiat misiunea pe coasta estică a continentului nord-american, unde, timp de aproape două luni, a purtat cu mândrie tricolorul românesc în marile porturi ale Statelor Unite și Canadei, anunță Academia Forțelor Navale „Mircea cel Bărân”. Nava românească a oprit în porturi unde a primit la bord numeroși vizitatori.

„Escalele desfășurate în această perioadă au însemnat mult mai mult decât simple opriri în port. Zeci de mii vizitatori au urcat la bordul navei, iar întâlnirile cu autorități locale, reprezentanți ai mediului diplomatic și ai comunităților românești au consolidat noi punți de prietenie peste Oceanul Atlantic. Pretutindeni, „Mircea” a fost primit cu căldură, lăsând în urmă imaginea unei Românii demne, profesioniste și apropiate de oamenii care i-au trecut puntea”, a transmis echipajul navei pe Facebook.

Pentru marinarii militari despărțirea de continentul nord-american nu este lipsită de provocări. „Atlanticul de Nord a întâmpinat velierul cu valuri de 3–4 metri, vânt puternic și ploi torențiale, demonstrându-le marinarilor români că acesta nu este Atlanticul de la tropice, ci partea de nord unde valurile sunt mai mari și temperaturile mai scăzute.