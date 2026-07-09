Ministrul interimar al Apărării: „România are cu cine. Datoria noastră este să arătăm că are și cu ce”

Într-o postare publicată pe Facebook, Radu Miruță a relatat experiența trăită la bordul corvetei „Contraamiral August Roman”, pe parcursul voiajului din Turcia către România, alături de echipajul navei.

„Sunt momente în care înțelegi în detaliu că adevărata forță a unei armate nu este o navă, un avion sau un sistem de armament. Sunt oamenii care le dau viață”, a transmis ministrul.

El le-a mulțumit comandantului navei, locotenent-comandor Huruială, comandorului Ioan și întregului echipaj format din 85 de militari, despre care spune că l-au impresionat prin profesionalism, disciplină și spirit de echipă. Potrivit ministrului, pe durata voiajului au fost desfășurate exerciții de instruire, iar „performanța nu este niciodată rezultatul unui singur om, ci al unei echipe”.

Radu Miruță a arătat că a văzut „o navă modernă, bine construită”, care mai are de parcurs doar ultimele etape pentru a fi pregătită pentru întreg spectrul de misiuni pentru care a fost proiectată, inclusiv supraveghere și patrulare, luptă antiaeriană, antisubmarin și la suprafață, precum și operarea unui elicopter de la bord.

Ministrul a subliniat că „Contraamiral August Roman” este prima navă nouă care intră în dotarea Forțelor Navale Române după 36 de ani, apreciind că acest moment reflectă responsabilitatea față de viitorul capacităților de apărare.

„Noi, cei aflați vremelnic în funcții publice, avem obligația să le oferim acestor profesioniști echipamentele de care au nevoie. Ei și-au făcut și își fac datoria în fiecare zi. Este rândul nostru să ne facem datoria față de ei”, a afirmat Miruță.

În încheiere, ministrul interimar al Apărării a transmis că România dispune de personal militar valoros, însă acesta trebuie susținut prin investiții în dotare.

„România are cu cine. Datoria noastră este să arătăm că are și cu ce”, a concluzionat Radu Miruță.

Corveta, construită în Turcia și intrată oficial în serviciul Forțelor Navale Române la 20 iunie 2026, reprezintă cea mai nouă și cea mai modernă platformă navală din dotarea Forțelor Navale Române, fiind destinată misiunilor de supraveghere, patrulare, luptă la suprafață, apărare antiaeriană și antisubmarin.