Eugen Tomac, apel la responsabilitate în plină criză politică: Să renunțăm la discursul politic tensionat și să venim cu soluții pragmatice

Într-o intervenție telefonică la B1 TV, consilierul prezidențial onorific Eugen Tomac a afirmat că termenul-limită de 31 august pentru îndeplinirea jaloanelor din PNRR reprezintă „un test extrem de important” pentru clasa politică și a subliniat că, în lipsa măsurilor asumate de statul român, există riscul pierderii unor fonduri europene.

„În lipsa măsurilor asumate de statul român (…) riscăm să nu doar să pierdem bani, ci să adâncim această criză pe care, din nefericire, o vor deconta tot cetățenii români. De aceea, eu cred că este esențial ca liderii PSD, PNL, USR, UDMR să stea oricât este nevoie în discuții interne”, a spus Tomac la B1 TV.

Eurodeputatul a susținut că în actuala configurație parlamentară, singura soluție realistă este refacerea dialogului între partidele care au făcut parte din fosta coaliție de guvernare.

„Nu s-a reușit investirea unui guvern, și mă refer aici la guvernul domnului Veștea. Prin urmare, având în vedere configurația actualului parlament, nu avem decât o singură soluție: să încerce fosta coaliție să găsească o formulă de compromis rezonabil într-un timp cât mai scurt. Deja suntem în mare întârziere, și eu cred că liderii partidelor politice, înainte de a fi președinți de partid, sunt cetățeni loiali ai României și pun pe primul loc interesul național al României. În momentul de față, interesul zero este să avem un guvern, de preferat cu o majoritate stabilă în parlament, altfel există și soluții alternative”, a adăugat Tomac, care a fost nominalizat de Nicușor Dan să formeze un nou Executiv după demiterea guvernului Bolojan prin moțiune de cenzură.

Tomac: Avem nevoie de un guvern politic

Tomac a respins varianta unui cabinet de tehnocrați ca posibilă variantă privind noul Executiv și s-a pronunțat pentru un guvern politic.

„Eu cred că avem nevoie de un guvern politic, asumat, cu un premier care își asumă reformele necesare și, evident, are suport în Parlament”, a afirmat el.

Tomac a precizat că anterior a propus un guvern de specialiști, însă partidele nu au acceptat această variantă.

De asemenea, el a atras atenția asupra faptului că situația este cu atât mai gravă cu cât România se află de peste două luni fără un Executiv cu puteri depline.

„Suntem de 65 de zile fără guvern și evident că democrația nu este facultativă. În cazul de față avem nevoie de o soluție politică pentru a ieși din acest blocaj (…) soluția nu poate veni decât de la partidele care au guvernat până acum”, a spus Tomac.

Tomac, despre alegerile anticipate: Nu reprezintă o soluție în acest moment

Consilierul prezidențial onorific a fost întrebat și care este poziția sa în legătură cu organizarea alegerilor anticipate, pentru ieșirea din blocajul politic. El împărtășește poziția exprimată de președintele Nicușor Dan, potrivit căreia această variantă nu este oportună în actualul context politic.

„Alegerile anticipate nu sunt potrivite în acest moment, atât timp cât există soluții politice pentru a oferi țării un guvern cu puteri depline. (…) Eu cred că trebuie să renunțăm la discursul politic extrem de tensionat și să venim cu soluții pragmatice pentru a ieși din blocajul în care suntem și pentru a ne gândi mai mult la economia României, la resursele pe care le avem la dispoziție puse de Uniunea Europeană pe care să le atragem astfel încât să reușim să depășim toate obstacolele pe care le avem în zona bugetar-fiscală și evident să ne gândim la cetățenii români care așteaptă un stat român eficient, funcțional, care se gândește și acționează în interesul cetățenilor români. Campania electorală se va desfășura în 2028.”, a conchis acesta.

Criză politică de mai bine de două luni

România se află de mai bine de două luni în criză politică, după ce PSD a retras sprijinul pentru Guvernul condus de Ilie Bolojan și a depus, alături de AUR, o moțiune de cenzură.

Guvernul Bolojan a fost demis pe 5 mai, după ce moțiunea a fost adoptată în Parlament cu 281 de voturi „pentru”.

După căderea Guvernului, președintele Nicușor Dan a început consultări pentru formarea unei noi majorități. Prima propunere de premier, Eugen Tomac, nu a reușit să strângă sprijinul necesar.

Ulterior, șeful statului l-a desemnat pe Adrian Veștea pentru funcția de premier, însă Guvernul propus de acesta a picat în Parlament, după ce a obținut doar 189 de voturi.

Luni vor avea loc noi consultări la Palatul Cotroceni privind desemnarea unui premier și formarea unei majorități parlamentare.

„La întâlnirea de luni vreau ca fiecare dintre lideri să spună care este soluția de majoritate pe care o văd și o să le adresez rugămintea să nu spună numai mie, să vă spună și dumneavoastră, pentru că au principala responsabilitate”, a afirmat Nicușor Dan miercuri.