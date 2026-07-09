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Mutarea PNL: Bolojan decide strategia PNL după ce TMB a suspendat conducerea partidului. Hotărârile înaintea consultărilor cu președintele Nicușor Dan

Președintele PNL, Ilie Bolojan, a convocat pentru astăzi, ora 19.00, o ședință informală a conducerii liberale, după decizia de ieri a Tribunalului București și înaintea reluării consultărilor cu președintele Nicușor Dan.
Mutarea PNL: Bolojan decide strategia PNL după ce TMB a suspendat conducerea partidului. Hotărârile înaintea consultărilor cu președintele Nicușor Dan
Sorina Matei
09 iul. 2026, 18:42, Politic
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Liderul PNL, Ilie Bolojan, prezidează astăzi, la ora 19.00, o ședință a noii conduceri PNL, în urma deciziei de ieri a Tribunalului București, care a suspendat executoriu toate hotărârile adoptate la Congresul PNL din 21 iunie 2026, implicit noua conducere aleasă dar și noul statut al PNL.

Liderii PNL – care au criticat ieri decizia Justiției – vor decide calea de urmat într-o asemenea situație, după deciziile în cascadă ale Tribunalului Ilfov și Tribunalului București.

În urma deciziilor executorii ale Justiției, în prezent, activitatea partidului se desfășoară pe vechiul statut, cel din 2025.

Partidul Național Liberal a anunțat deja că va contesta decizia Tribunalului București de suspendare a hotărârilor adoptate la Congresul Extraordinar din 21 iunie și a susținut că va utiliza „toate căile legale” pentru a apăra votul exprimat de majoritatea delegaților:

„Respectăm decizia instanței și notăm că este vorba despre un act provizoriu, în raport cu care ne vom exercita dreptul de apel”, a anunțat PNL.

Prin decizii succesive, Tribunalul București (2 decizii) și Tribunalul Ilfov a suspendat deciziile BPN ale PNL privind excluderile din partid, deciziile de necolaborare cu PSD, decizia convocării Consiliului Național PNL, noul statut al PNL, decizia convocării Congresului Extraordinar al PNL, noua conducere PNL și toate hotărârile Congresului PNL din 21 iunie 2026.

Cum răspunde Ilie Bolojan la întrebarea lui Nicușor Dan – „care este propunerea dumneavoastră de majoritate?”

O altă temă de discuție a conducerii PNL vizează strategia pe care o va avea partidul la noile consultări organizate de președintele Nicușor Dan, în vederea conturării unei majorități stabile, fără AUR, pentru desemnarea unui nou premier.

Siegfried Mureșan, propunerea PNL-USR-UDMR pentru șefia Executivului, a fost respinsă de președintele Dan, potrivit lui Ilie Bolojan. PSD, de cealaltă parte, a făcut apel la partidele parlamentare pentru formarea unei noi majorități guvernamentale.

„În momentul acesta, strict în momentul acesta, eu nu simt că se degajează o soluție. (…) La întâlnirea de luni vreau ca fiecare dintre lideri să spună care este soluția de majoritate pe care o văd. O să le adresez rugămintea să nu-mi spună numai mie, să vă spună și dumneavoastră, pentru că au principala responsabilitate.

Unu: cum am mai spus-o deja, nu voi propune un premier de care să știu că nu are nicio șansă să strângă majoritatea. Și, în momentul de față, cele două propuneri care au fost avansate nu au șanse să strângă majoritate, deci nu o să le propun ca să fac un exercițiu de imagine. Asta este prima chestiune.

A doua: în momentul în care l-am propus pe Eugen Tomac, aveam, nu garanția, dar, în urma discuțiilor pe care le avusesem cu liderii partidelor, aveam așteptarea rezonabilă ca acest Guvern de tehnocrați să treacă. De asemenea, în momentul în care l-am propus pe domnul Veștea, aveam, la fel, în urma discuțiilor pe care le-am avut cu liderii partidelor, aveam așteptarea rezonabilă ca acest Guvern să treacă. Față de discuțiile pe care le avusesem, au apărut niște schimbări până în momentul în care acest Guvern, fie primul guvern să intre, iar al doilea chiar a intrat în dezbaterea Parlamentului. Nu mai sunt în situația în care să am o așteptare rezonabilă că o anumită propunere va trece, deci nu voi face o nominalizare.

Și trei: sunt sigur că veți pune aceleași întrebări liderilor politici. Că majoritatea parlamentară nu e la Președinte, majoritatea parlamentară este la partidele din Parlament, și răspunsul trebuie să vină de la liderii partidelor din parlament. Și sunt sigur că vă veți duce la fiecare dintre ei să-i întrebați: „au trecut 63, 65, 67, 69 de zile” – că le numărați – „care este propunerea dumneavoastră de majoritate?”. Nu de declarație politică, de majoritate. Și sunt sigur că o să popularizați răspunsurile lor”, a spus Nicușor Dan.

Ilie Bolojan: „Nu ne vom clinti de pe calea pe care partidul a decis să o urmeze”

De la stanga la dreapta: Dan Motreanu, Ilie Bolojan si Ciprian Ciucu participa la Congresul Extraordinar al Partidului National Liberal, organizat la Romexpo in Bucuresti, duminica, 21 iunie 2026. IOANA PADURARU / MEDIAFAX FOTO

„Vom respecta decizia provizorie de suspendare a hotărârilor Congresului PNL, dar vom apăra decizia membrilor noștri privind ceea ce suntem și pe cine reprezentăm. Ceea ce se întâmplă împotriva noastră este pentru că am ales, cu o largă majoritate, să ne decidem propria soartă, să ne respectăm pe noi înșine și pe alegătorii noștri și să servim România.
Lumea politică nu-și poate recâștiga credibilitatea repetând aceleași greșeli care i-au îndepărtat pe români de noi. Cei care s-au războit în instanță cu decizia propriilor colegi, exprimată prin votul majorității delegaților, sfidându-le voința, nu au câștigat nimic. În mod cert, nu au câștigat respectul miilor de membri PNL din toată țara. Cei care fac înțelegeri pe la spate, cei care își trădează colegii și organizația vor rămâne cu această etichetă, indiferent ce decid instanțele.
Nu vom renunța la hotărârile luate și nu ne vom clinti de pe calea pe care partidul a decis să o urmeze. PNL este din nou puternic. Știm care este direcția bună pe care trebuie să o urmăm pentru România și avem hotărârea de a lupta pentru valorile în care credem”, a scris Bolojan pe contul său de socializare, ca reacție la deciziile Justiției, dar și la apelurile președintelui Dan.

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