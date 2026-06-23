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Kelemen Hunor propune procedura Vatican pentru formarea noului guvern de la București

Președintele UDMR, Kelemen Hunor, a propus procedura Vatican pentru formarea guvernului de la București. Închidem sala și când iese fumul alb deschidem sala, a explicat liderul UDMR la finalul consultărilor de la Palatul Cotroceni.
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Petru Mazilu
23 iun. 2026, 15:53, Politic
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Declarația a fost făcută marți de la Palatul Cotroceni. Kelemen Hunor a susținut că din punctul său de vedere există trei variante de guvernare. Prima este un guvern minoritar PNL-USR-UDMR, susținut transparent de PSD, variantă respinsă deja de social-democrați.

A doua variantă este un guvern monocolor și minoritar PSD, susținut de PNL-USR-UDMR.
A treia variantă avansată de liderul UDMR este un guvern cu o majoritate subțire construit pe structura fostei coaliții PSD, PNL-USR-UDMR-grupul minorităților.

„Oricare dintre aceste variante trebuie începute cu un acord politic între partidele parlamentare, înainte de nominalizarea unui premier” a punctat Kelemen Hunor.

Kelemen Hunor propune procedura Vatican

El a spus că președintele Nicușor Dan ar putea să procedeze diferit și să aștepte ca partidele să negocieze între ele. Aș face invers, a spus Kelemen Hunor, sugerând că Nicușor Dan ar putea aștepta până joi pentru a face o nouă nominalizare pentru funcția de premier.

Aplicăm procedura Vatican, a mai spus Kelemen Hunor care a explicat ce presupune aceasta: „Închidem sala și când iese fumul alb deschidem sala”.

Președintele Nicușor Dan a convocat marți noi consultări cu partidele politice pentru desemnarea unui premier care să poată strânge o majoritate de învestire în Parlament.

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