Prima pagină » Politic » Grindeanu, despre consultările de la Cotroceni: Președintele a plecat fără să salute

Grindeanu, despre consultările de la Cotroceni: Președintele a plecat fără să salute

Liderul PSD Sorin Grindeanu a dezvăluit cum au decurs discuțiile din timpul consultărilor dintre președintele Nicușor Dan și partide pentru formarea Guvernului.
Grindeanu, despre consultările de la Cotroceni: Președintele a plecat fără să salute
Mediafax Foto / Alexandru Nechez
Cosmin Pirv
16 iul. 2026, 20:03, Politic
Adaugă-ne ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Liderul PSD a povestit, la Antena 3 CNN, cum au decurs consultările de la Palatul Cotroceni imediat după ce premierul desemnat Adrian Veștea nu a reușit să obțină majoritatea în Parlament.

Președintele PSD susține că șeful statului a spus că a reascultat înregistrarea discuțiilor anterioare.

Grindeanu spune că președintele l-ar fi întrebat pe Ilie Bolojan de ce și-a schimbat punctul de vedere, referitor la susținerea Guvernului. Întrebat ce a răspuns Bolojan, Grindeanu a spus: „A tăcut”.

Sorin Grindeanu: „A plecat fără să salute”

Social-democratul a fost întrebat dacă era nervos președintele: „Nu. Vrea să afle motivul pentru care ne schimbăm sau își schimbă unii de la o zi la alta punctul de vedere”.

El a mai fost întrebat dacă a plecat președintele trântind ușa și fără să salute: „Asta da. A plecat fără să salute. Acum cu trântit ușa…”.

El a vorbit și despre ultima întâlnire cu șeful statului: „A vrut să afle dacă s-au făcut, s-au mai lăsat din îngrădirile pe care și le-au pus unii și alții în formarea unei majorități proeuropene”.

Sorin Grindeanu a spus că alegerile anticipate au fost un subiect „pasager”:

În opinia președintelui PSD, concluzia întâlnirii este că PSD, UDMR și minoritățile „încearcă totuși, venind cu o propunere, care să fie, cât de cât să aibă o majoritate în Parlament”.

PSD, de acord cu propunerile lui Varujan Pambuccian și Kelemen Hunor

El anunțase anterior că a fost de acord cu propunerile de guvern făcute luni de Varujan Pambuccian și Kelemen Hunor. „Propuneri pe care, la final, eu le-am acceptat”, a spus Grindeanu.
El a spus că prima propunere vizează un guvern format din fosta coaliție, dar cu un prim-ministru independent: „Dar un guvern politic, format din fosta coaliție. Cu premier așa-zis tehnocrat, să nu fie partea niciuneia dintre formațiuni. Cu care eu am fost de acord”.

Președintele PSD a spus că propunerea lui Kelemen Hunor vizează un guvern de armistițiu.

„Armistițiu însemnând că pui în paranteză toate, să spunem, îngrădirile pe care le-au pus, mai ales cei de la PNL și USR, că nu mai fac ei majorități niciodată. Punem în paranteză aceste lucruri, facem un guvern ca să trecem această perioadă, să spunem, cu PNRR, să facem și bugetul și, fiind armistițiu, se pun în paranteză și aceste constrângeri. Iarăși am fost de acord”, a declarat Sorin Grindeanu la România TV.

Recomandarea video

FOTO REPORTAJ Acasă la Cristi Chivu / Pinetina, locul unde Inter pregătește sezonul de după doppietta / ”Sunt liniștit, nu mă tem de nimic”
G4Media
Pălmuit de Bellingham după fluierul final! A urmat o încăierare generală la Anglia - Argentina
GSP.ro
Procesele bugetarilor care au dat în judecată statul pentru că nu și-au primit banii pot merge înainte, este decizia CCR. Ce se întâmplă mai departe
Gandul
Anunț de ULTIMĂ ORĂ pentru românii care merg în Grecia! S-a declarat stare de urgență pe 7 insule 😲
Cancan
FOTO. „Ești prea grasă”. Anisimova s-a enervat și a postat o poză cu ea mai mult goală, la piscină
Prosport
Nicușor Dan către un jurnalist care l-a întrebat cât se mai ferește să propună un premier: „Dacă vă propun pe dumneavoastră ajungem undeva?”
Libertatea
Imagine rară cu fiul Mădălinei Manole, la 17 ani. Cum arată băiatul regretatei soliste
CSID
KIA România atacă unul dintre cele mai mari avantaje ale Dacia
Promotor
Ministerul Muncii a publicat proiectul legii salarizării: ce salarii cresc și ce salarii rămân la fel
Economedia
Am observat că ne citești din . Avem o versiune dedicată acestei țări. Vrei să o încerci?
Da