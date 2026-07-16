Grindeanu, despre consultările de la Cotroceni: Președintele a plecat fără să salute

Liderul PSD a povestit, la Antena 3 CNN, cum au decurs consultările de la Palatul Cotroceni imediat după ce premierul desemnat Adrian Veștea nu a reușit să obțină majoritatea în Parlament.

Președintele PSD susține că șeful statului a spus că a reascultat înregistrarea discuțiilor anterioare.

Grindeanu spune că președintele l-ar fi întrebat pe Ilie Bolojan de ce și-a schimbat punctul de vedere, referitor la susținerea Guvernului. Întrebat ce a răspuns Bolojan, Grindeanu a spus: „A tăcut”.

Sorin Grindeanu: „A plecat fără să salute”

Social-democratul a fost întrebat dacă era nervos președintele: „Nu. Vrea să afle motivul pentru care ne schimbăm sau își schimbă unii de la o zi la alta punctul de vedere”.

El a mai fost întrebat dacă a plecat președintele trântind ușa și fără să salute: „Asta da. A plecat fără să salute. Acum cu trântit ușa…”.

El a vorbit și despre ultima întâlnire cu șeful statului: „A vrut să afle dacă s-au făcut, s-au mai lăsat din îngrădirile pe care și le-au pus unii și alții în formarea unei majorități proeuropene”.

Sorin Grindeanu a spus că alegerile anticipate au fost un subiect „pasager”:

În opinia președintelui PSD, concluzia întâlnirii este că PSD, UDMR și minoritățile „încearcă totuși, venind cu o propunere, care să fie, cât de cât să aibă o majoritate în Parlament”.

PSD, de acord cu propunerile lui Varujan Pambuccian și Kelemen Hunor

El anunțase anterior că a fost de acord cu propunerile de guvern făcute luni de Varujan Pambuccian și Kelemen Hunor. „Propuneri pe care, la final, eu le-am acceptat”, a spus Grindeanu.

El a spus că prima propunere vizează un guvern format din fosta coaliție, dar cu un prim-ministru independent: „Dar un guvern politic, format din fosta coaliție. Cu premier așa-zis tehnocrat, să nu fie partea niciuneia dintre formațiuni. Cu care eu am fost de acord”.