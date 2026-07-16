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Nicușor Dan, despre mesajul DIICOT la adresa lui Pîslaru: „Facem o mare discuție dintr-o ironie în spațiul public”

În cadrul unor declarații de presă susținute la Muzeul Național de Istorie a României, președintele Nicușor Dan a vorbit și despre postarea DIICOT care a creat vâlvă în spațiul public, ironizându-l pe ministrul Muncii, Dragoș Pîslaru.
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Daiana Rob
16 iul. 2026, 19:26, Politic
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Întrebat dacă „găsește potrivită o asemenea atitudine din partea unei instituții a statului”, în contextul în care șeful statului a declarat recent că este mulțumit de activitatea parchetelor, președintele Nicușor Dan a precizat:

Nu cred că există o diferență între ironic și extrem de ironic. Și cred că suntem cu toții foarte, foarte tensionați dacă facem o mare discuție dintr-o ironie în spațiu public. Poate că putea să lipsească o ironie într-un cadru instituțional când societatea este tensionată”, a declarat Nicușor Dan. 

„Reacții în exces”

Dar pe de altă parte, reacțiile astea în exces nu fac deloc bine. Haideți să vorbim de chestiuni substanțiale. Asta așteaptă, cred eu, asta așteaptă românii de la noi”, a declarat Nicușor Dan. 

Postarea publicată recent de DIICOT preciza activitatea instituției în cadrul unor controale la Casa de Pensii, alături de mesajul „Scuze că nu am anunțat înainte”, ca ironie la reacția Ministrului Muncii Dragoș Pîslaru, care și-a exprimat nemulțumirea că nu a fost anunțat din timp despre descinderile DIICOT la azilele de bătrâni improvizate din Bihor.

Ca răspuns, ministrul Muncii, Dragoș Pîslaru a declarat: „atunci când este vorba de oameni vulnerabili și bolnavi mutați de urgență dis-de-dimineață, nu este deloc de glumă și cred că o mai bună colaborare a instituțiilor statului ar fi mult mai oportună și apreciată”. 

Declarațiile vin în contextul descinderilor la azilele bihoreanului Viorel Pașca, acolo unde erau găzduiți bătrâni cu dizabilități sau fără adăpost. Este vorba despre aproximativ 400 de vârstnici într-o situație vulnerabilă care au fost transportați în centre specializate din mai multe județe din țară. Descinderile au stârnit critici în spațiul public.

De asemenea, Tribunalul București a respins propunerea de arestare preventivă a DIICOT pentru Viorel Pașca. Instanța a constatat că, deși azilele nu respectau întregul cadru legal pentru prestarea serviciilor sociale, spațiile erau, totuși, amenajate iar vârstnicii beneficiau de hrană, haine și medicamente, potrivit G4 Media.

La începutul săptămânii, președintele Nicușor Dan s-a declarat „mulțumit spre foarte mulțumit activitatea parchetelor”. Acesta a vorbit despre DIICOT, precizând că nu au fost incidente în cadrul festivalurilor de muzică. 

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