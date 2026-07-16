Prima pagină » Politic » Dan, despre premierii propuși: Dacă aș ști că unul face majoritate l-aș nominaliza mâine

Dan, despre premierii propuși: Dacă aș ști că unul face majoritate l-aș nominaliza mâine

Președintele Nicușor Dan a declarat joi că, dacă ar ști că unul dintre premierii propuși, Siegfried Mureșan și Sorin Grindeanu, ar face majoritate l-ar nominaliza mâine.
Nicușor Dan, despre mesajul DIICOT la adresa lui Pîslaru: „Facem o mare discuție dintr-o ironie în spațiul public”
Nicușor Dan, despre mesajul DIICOT la adresa lui Pîslaru: „Facem o mare discuție dintr-o ironie în spațiul public”
Ce spune președintele Nicușor Dan despre porecla PSDan
Ce spune președintele Nicușor Dan despre porecla PSDan
Nicușor Dan, despre vizita în SUA: Se lucrează la crearea unor documente. Când vor fi suficient de mature, va exista și un contact la nivel înalt
Nicușor Dan, despre vizita în SUA: Se lucrează la crearea unor documente. Când vor fi suficient de mature, va exista și un contact la nivel înalt
Nicușor Dan, reacție la decizia CJUE: Vina principală pentru această situație revine Parlamentului
Nicușor Dan, reacție la decizia CJUE: Vina principală pentru această situație revine Parlamentului
Nicușor Dan și Ambasadorul SUA îi îndeamnă pe români să viziteze expoziția dedicată Americii
Nicușor Dan și Ambasadorul SUA îi îndeamnă pe români să viziteze expoziția dedicată Americii
Cosmin Pirv
16 iul. 2026, 19:03, Politic
Adaugă-ne ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Președintele Nicușor Dan a fost întrebat joi când va face o nominalizare de premier, în condițiile în care România are cel mai longeviv prim-ministru interimar. „Nu e vorba de a mă feri. Trebuie să ajungem undeva, nu?”, a spus președintele.

Jurnaliștii i-au spus președintelui că are două propuneri de premier din partea partidelor, Siegfried Mureșan și Sorin Grindeanu, și că ar fi treaba premierului desemnat să își asigure majoritatea în Parlament.

„Și în acest moment niciunul nu o face. Sunt sigur de asta. Dacă aș fi și dacă aș fi că unul o face, în același timp îl aș nominaliza mâine”, a spus șeful statului.

Nicușor Dan a spus că „e treaba partidelor să găsească acei 233 de parlamentari care să agreeze pe un program și pe niște oameni”.

„Indiferent ce opinie aș avea eu, dacă nu găsesc o majoritate care s-o susțină, e un efort inutil. Eu cred în continuare că un guvern tehnocrat pe o perioadă chiar determinată de timp, cum a fost propunerea acum o lună, ne-ar fi pus într-o situație mult mai bună decât cea în care suntem azi.
Nu s-a întâmplat. Mai departe, discuția e la partide”, a mai declarat Nicușor Dan.

Șeful statului a anunțat că, deocamdată, discuțiile continuă la nivel informal.

 

Recomandarea video

FOTO REPORTAJ Acasă la Cristi Chivu / Pinetina, locul unde Inter pregătește sezonul de după doppietta / ”Sunt liniștit, nu mă tem de nimic”
G4Media
Pălmuit de Bellingham după fluierul final! A urmat o încăierare generală la Anglia - Argentina
GSP.ro
Procesele bugetarilor care au dat în judecată statul pentru că nu și-au primit banii pot merge înainte, este decizia CCR. Ce se întâmplă mai departe
Gandul
Anunț de ULTIMĂ ORĂ pentru românii care merg în Grecia! S-a declarat stare de urgență pe 7 insule 😲
Cancan
FOTO. „Ești prea grasă”. Anisimova s-a enervat și a postat o poză cu ea mai mult goală, la piscină
Prosport
Nicușor Dan către un jurnalist care l-a întrebat cât se mai ferește să propună un premier: „Dacă vă propun pe dumneavoastră ajungem undeva?”
Libertatea
Imagine rară cu fiul Mădălinei Manole, la 17 ani. Cum arată băiatul regretatei soliste
CSID
KIA România atacă unul dintre cele mai mari avantaje ale Dacia
Promotor
Ministerul Muncii a publicat proiectul legii salarizării: ce salarii cresc și ce salarii rămân la fel
Economedia
Am observat că ne citești din . Avem o versiune dedicată acestei țări. Vrei să o încerci?
Da