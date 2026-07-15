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Nicușor Dan, despre criza politică: Retorica partidelor le îngustează foarte mult spațiul de negociere

Președintele Nicușor Dan spune că rezolvarea actualei crize politice depinde de partide: El susține că retorica în care s-au așezat de luni de zile partidele le îngustează spațiul de negociere.
Nicușor Dan, despre criza politică: Retorica partidelor le îngustează foarte mult spațiul de negociere
Sursa foto: ALEXANDRA PANDREA / GMN / MEDIAFAXFOTO
Cosmin Pirv
15 iul. 2026, 21:57, Politic
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Președintele Nicușor Dan speră că actuala criză politică, legată de formarea unui nou Guvern, după demiterea Executivului condus de Ilie Bolojan, va fi rezolvată până la sfârșitul verii.

Șeful statului a spus, miercuri, la Kiev, că românii „vor, odată pentru totdeauna, să se termine incertitudinea asta ca să poată să-și facă planuri de viață pentru ei, familiile lor”.

„Deci e nevoie să terminăm cât de repede această criză, numai că răspunsul nu e la mine, e la partide. Asta este ce pot să spun. Eu sper să avem, în cursul acestei veri să închidem”, a declarat Nicușor Dan.

„Spațiu de negociere îngust”

Președintele susține că există discuții între el și partide, dar și între liderii acestora.

„Nu cred că e nevoie de consultări formale. E nevoie de discuții care există. Numai că, din păcate, retorica în care, de luni de zile, s-au așezat partidele le îngustează foarte mult spațiul de negociere. Și aici din nou ne întoarcem la rolul social al politicianului, care este să aibă o disponibilitate la compromis astfel încât să găsească – fiecare pentru categoria de oameni care le-a dat mandatul – să găsească acea cale care să fie optimă”, a adăugat Nicușor Dan.

În urmă cu două zile, în urma consultărilor de la Palatul Cotroceni, Nicușor Dan spunea, referitor la criza politică din România, că sunt pași „foarte timizi” de conciliere.

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