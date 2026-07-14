Nicușor Dan, despre criza politică: Sunt pași foarte timizi de conciliere

Președintele României a vorbit despre criza politică din țară, spunând că sunt două paliere, unul vizând formarea guvernului, iar al doilea legile care privesc PNRR. Șeful statului este convisn că se va ajunge la un consens în ceea ce privește aprobarea legilor care privesc PNRR.

„Este palierul formării guvernului și aici avem aceste condiționări. Unii spun că nu vrem să susținem un guvern în care să nu avem miniștri, alții spun că nu vrem să susținem un guvern în care sunt alți miniștri de la alte partide. Asta este blocajul pe care-l cunoașteți și diferite formule, rotativă și toate celelalte pe care le știți. Pe de altă parte avem palierul administrativ-legislativ cu legile de care depinde PNRR și până acum am avut o colaborare, chiar dacă nu toți au fost la guvernare. Acum, discuții mai tensionate pe asta… Dacă vorbim de PNRR, avem un termen 31 august și sunt convins că o să se ajungă la un consens pe asta”, a declarat Nicușor Dan, marți.

Nicușor Dan: PSD este în opoziție

El admite că în acest moment PSD este în opoziție, „atâta timp cât nu au miniștri, secretari de stat, prefecți în structura administativă, ei sunt în opoziție”.

Șeful statului susține însă că discuțiile între partide continuă și că sunt „pași timizi” de conciliere.

„Există dialog, există dialog informal pe care eu îl am cu partidele, există dialog pe care partidele, liderii de partide, îl au între ei. Sunt pași foarte timizi de conciliere. De ce nu desemnez un prim-ministru? Pentru că în momentul de față nu există un prim-ministru care să strângă majoritatea și atunci nu aveau să facem un exercițiu gratuit”, a mai spus Nicușor Dan.