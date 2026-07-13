UPDATE: Întâlnirea lui Nicușor Dan cu liderii fostei coaliții: slabe șanse să avem guvern în iulie – surse

UPDATE:

Întâlnirea dintre Nicușor Dan și liderii din fosta coaliție de guvernare a fost una mai calmă decât de obicei.

Aceasta s-a petrecut pe un ton mai jos din partea tuturor celor implicați, arată surse politice pentru MEDIAFAX.

Totuși, nu există consens până acum, iar președintele Dan nu crede ca in iulie România va avea un Guvern cu puteri depline.

Totuși, scenariul alegerilor anticipate este departe.

Președintele PNL, Ilie Bolojan, nu și-ar dori să se ajungă la anticipate, potrivit surselor politice.

UPDATE:

Întâlnirea dintre Nicușor Dan și președintele PSD, Sorin Grindeanu, președintele PNL, Ilie Bolojan, liderul USR, Dominic Fritz, președintele UDMR, Kelemen Hunor, și liderul Grupului Parlamentar al Minorităților Naționale, Varujan Pambuccian s-a încheiat, după două ore de discuții.

Kelemen Hunor, Dominic Fritz și Sorin Grindeanu au ieșit fără să facă declarații.

Nici Ilie Bolojan nu va face declarații.

Cel mai probabil, concluziile discuțiilor le va prezenta președintele Nicușor Dan fie în orele care urmează, fie după ce se va întoarce de la Paris.

Știre inițială:

Nicușor Dan se va întâlni cu președintele PSD, Sorin Grindeanu, președintele PNL, Ilie Bolojan, liderul USR, Dominic Fritz, președintele UDMR, Kelemen Hunor, și liderul Grupului Parlamentar al Minorităților Naționale, Varujan Pambuccian.

Întâlnirea va avea loc la Palatul Cotroceni, luni, la ora 9:00.

Anunțul privind întâlnirea cu liderii fostei coaliții vine în contextul blocajului privind desemnarea unui nou premier, la mai bine de două luni de la demiterea Guvernului condus de Ilie Bolojan prin moțiune de cenzură.

Președintele nu vede încă o soluție și cere partidelor să își asume public ceea ce susțin

La summitul NATO de la Ankara de săptămâna trecută, președintele Nicușor Dan a declarat că la mai bine de două luni de la declanșarea crizei politice, el nu vede încă o soluție clară pentru formarea unei majorități guvernamentale și le cere liderilor partidelor să își asume public variantele pe care le susțin.

Mai mult, în spațiul public s-a vehiculat ideea ca aceste consultări să fie publice, televizate, pentru ca românii să vadă ce își doresc liderii partidelor politice și ce stă la baza blocajului existent de mai bine de două luni.

România se află de mai bine de două luni în criză politică, după ce PSD a retras sprijinul Guvernulului condus de Ilie Bolojan și a depus, alături de AUR, o moțiune de cenzură.

Guvernul Bolojan a fost demis pe 5 mai, după ce moțiunea a fost adoptată în Parlament cu 281 de voturi „pentru”.

Criză politică începută din 5 mai

După căderea Guvernului, președintele Nicușor Dan a început consultări pentru formarea unei noi majorități. Prima propunere de premier, Eugen Tomac, nu a reușit să strângă sprijinul necesar, iar Tomac și-a depus mandatul.

Ulterior, Dan l-a desemnat pe Adrian Veștea, din PNL, pentru funcția de premier. La momentul respectiv, președintele PNL, Ilie Bolojan, declara că desemnarea lui Adrian Veștea pentru funcția de prim-ministru de către președintele Nicușor Dan a fost făcută fără consultarea conducerii partidului și a calificat decizia drept „un act ostil”.

Fără sprijinul partidului din care face parte, Guvernul propus de Veștea a picat în Parlament, după ce a obținut doar 189 de voturi.