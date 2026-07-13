Firmele din Rusia sunt nevoite să plătească taxele solicitate de autorități pentru a-și păstra angajații, potrivit Nexta. Este vorba despre firmele care au angajați care ar putea fi cooptați în armata rusă pentru a fi trimiși pe front.

Firmele din Rusia au cote de recrutare

De exemplu, în regiunea Buriația din Siberia, companiilor li se stabilesc cote pentru recrutarea de persoane. Pentru refuzul de a trimite angajați, se oferă posibilitatea de a plăti o sumă de bani pentru „selectarea candidaților pentru operațiunea militară specială”. Taxa neoficială pleacă de la 100.000 de ruble de persoană.

Un antreprenor din Siberia a declarat pentru postul de televiziune Dozhd că, inițial, i se cerea să trimită lunar doi angajați pe front. El susține că, în prezent, este forțat să plătească 450.000 de ruble pentru fiecare angajat care nu este trimis la război.

Numărul victimelor din război, o necunoscută

Autoritățile din Rusia nu au publicat niciodată cifre oficiale complete privind victimele războiului din Ucraina. Evaluările independente occidentale arată că pierderile rusești depășesc semnificativ numărul victimelor ucrainene de ordinul sutelor de mii.

În primăvară, Statului Major General al Ucrainei a anunțat că Rusia a pierdut aproximativ 1.340.000 de militari de la începutul războiului, pe 24 februarie 2022. În schimb, unele surse independente din Rusia menționează un număr de peste 350.000 de militari ruși uciși în timpul războiului.