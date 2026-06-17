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MApN anunță o nouă recrutare. Sunt disponibile aproape 7.000 de posturi, în unități militare din toată țara

MApN anunță un nou plan de recrutare. Sunt disponibile aproape 7.000 de posturi, în unități militare din toată țara. MApN cauă soldați și gradați profesioniști.
MApN anunță o nouă recrutare. Sunt disponibile aproape 7.000 de posturi, în unități militare din toată țara
Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Facebook/MApN
Petru Mazilu
17 iun. 2026, 19:40, Social
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MApN a lansat o nouă campanie de recrutare. Potrivit unui anunț lansat miercuri, sunt disponibile aproape 7.000 de posturi.

„E un moment bun să îți alegi profesia! A fost aprobat planul de recrutare a candidaților pentru corpul soldaților și gradaților profesioniști, seria I 2026. Sunt disponibile 6.763 de posturi, în unități militare din toată țara”, a transmis MApN pe Facebook.

Condițiile de recrutare se găsesc online.

„Pentru înscriere și întocmirea dosarului de candidat, te poți adresa direct unităților militare în care se regăsesc posturile vacante. În acest sens, lista unităților respective, precum și o serie întreagă de informații legate de procesul de recrutare și selecție pot fi obținute contactând biroul informare-recrutare la care ești arondat.

Accesează https://www.recrutaremapn.ro/contactbir.php pentru a afla datele de contact al acestuia. Salvează postarea ca să o ai la îndemână, iar dacă ai prieteni care ar putea fi interesați de o carieră militară, trimite-le-o și lor”, a adăugat MApN.

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