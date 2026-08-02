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MApN: Țintă aeriană detectată în apropierea frontierei cu Ucraina. A fost transmis mesaj RO-Alert în județul Tulcea

MApN anunță duminică faptul că o țintă aeriană a fost detectată de sistemul de supraveghere radar în apropierea frontierei cu Ucraina. Drept urmare, autoritățile au instituit măsuri de alertare a populației și au transmis un mesaj RO-Alert.
MApN: Țintă aeriană detectată în apropierea frontierei cu Ucraina. A fost transmis mesaj RO-Alert în județul Tulcea
Imagine cu caracter ilustrativ
Diana Nunuț
02 aug. 2026, 10:29, Social
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MApN a anunțat duminică, într-un comunicat de presă, că sistemul de supraveghere radar a detectat, în jurul orei 09:30, o țintă aeriană în apropierea frontierei fluviale cu Ucraina.

În aceste condiții, Centrul Național Militar de Comandă (nucleu) a notificat Inspectoratul General pentru Situații de Urgență privind instituirea măsurilor de alertare a populației din județul Tulcea, care a transmis mesaj RO-Alert.

MApN mai precizează că, la scurt timp după detectare, ținta nu a mai putut fi urmărită de sistemele radar.

„La scurt timp, ținta aeriană a dispărut de pe sistemele de monitorizare radar. Aceasta a evoluat în proximitatea frontierei fluviale cu Ucraina, fără să pătrundă în spațiul aerian național”, anunță MApN.

Prin urmare, măsurile de alertare au încetat la ora 09:52.

Trei drone au fost doborâte săptămâna trecută

Săptămâna trecută, Forțele Aeriene ale României au doborât trei drone în trei zile consecutive.

Vineri, 24 iulie, radarele MApN au detectat la ora 9:39 o țintă aeriană aflată la aproximativ 20 de kilometri est de Sulina. Aparatul a intrat ulterior în România și a urmat traseul Sulina–Brăila–Fetești–Buzău. Două aeronave Eurofighter Typhoon ale Forțelor Aeriene Italiene și două avioane F-16 românești au fost ridicate de la sol pentru monitorizarea țintei.

La ora 11:02, unul dintre avioanele F-16 românești a lansat o rachetă aer-aer și a doborât drona deasupra unei zone nelocuite din apropierea comunei Padina, județul Buzău. Nu au fost înregistrate victime sau pagube materiale. Parchetul General a anunțat ulterior că aparatul era o dronă de tip Shahed.

Pe 25 iulie, o a doua dronă a fost doborâtă în apropierea graniței, iar pe 26 iulie, un alt F-16 a doborât o dronă în apropiere de Sulina.

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