Primele vehicule blindate COBRA II fabricate în România au fost recepționate de MApN

Potrivit MApN, proiectul se înscrie în obiectivele asumate de statele aliate la Summitul NATO de la Haga din 2025 privind creșterea investițiilor în apărare. Pe lângă livrarea de echipamente moderne, programul include transfer de tehnologie, know-how, dezvoltarea unei capacități de producție pe teritoriul României și crearea de locuri de muncă înalt calificate.

Ministerul subliniază că înzestrarea Armatei României depășește componenta de achiziție a tehnicii militare, având rolul de a consolida securitatea națională, industria de apărare și reziliența strategică a țării.

Contract multianual

Contractul multianual pentru furnizarea a 1.059 de autovehicule tactice blindate ușoare COBRA II, în nouă configurații, a fost semnat la 27 noiembrie 2024 cu compania Otokar. Valoarea contractului este de aproximativ 4,263 miliarde de lei, fără TVA (circa 852 milioane de euro, fără TVA), în cadrul programului de înzestrare „Autovehicule tactice blindate de tip ușor” (ATBTU).

Până la 14 mai 2026 au fost recepționate 276 de vehicule COBRA II, livrate beneficiarilor în perioada 20 decembrie 2025 – 10 martie 2026.

Producția de serie la fabrica din Mediaș a început în 2026, iar primele 12 vehicule fabricate în România au fost livrate Armatei în luna iulie. Pentru acest an este programată livrarea a 216 vehicule produse la Mediaș, inclusiv în patru configurații noi. Până la finalizarea contractului, peste 780 dintre cele 1.059 de vehicule comandate vor fi fabricate în România.