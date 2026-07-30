Cât trebuie să câștigi pentru a-ți permite o locuință de un milion de euro în Europa. România, printre ultimele locuri din UE

Un nou calcul realizat de Euronews Business, pe baza datelor Eurostat, arată că nici măcar două salarii medii nu sunt suficiente în aproape toate statele Uniunii Europene pentru a acoperi rata unui credit ipotecar de un milion de euro. România se află printre țările în care diferența dintre venituri și costul unei astfel de locuințe este una dintre cele mai mari.

Aproape 11.000 de euro pe lună pentru a obține creditul

Analiza pornește de la un scenariu considerat standard: un avans de 20% (200.000 de euro), un credit ipotecar de 800.000 de euro, o dobândă fixă de 3,5% și o perioadă de rambursare de 30 de ani. În aceste condiții, rata lunară ajunge la aproximativ 3.592 de euro. Cum băncile recomandă, de regulă, ca rata să nu depășească o treime din venitul brut, cumpărătorul ar trebui să câștige aproximativ 10.886 de euro brut pe lună. Înseamnă peste 130.000 de euro anual, pentru a se încadra în criteriile de finanțare.

România, printre cele mai dezavantajate țări

Datele arată că România se află în grupul statelor în care o astfel de locuință este cel mai greu de cumpărat raportat la salarii. Un român care câștigă salariul mediu brut ar avea nevoie de un venit echivalent cu 5,8 salarii medii pentru a putea susține creditul în condițiile analizate.

Doar câteva state stau mai rău:

Bulgaria – 7,8 salarii medii;

Grecia – 7,2 salarii medii;;

Ungaria – 6,7 salarii medii;;

Slovacia – 6,3 salarii medii;.

La același nivel cu România se află și Polonia. Letonia, Portugalia și Croația depășesc, de asemenea, pragul de cinci salarii medii.

În România, salariul mediu este la jumătate față de rata creditului

Potrivit datelor Eurostat pentru 2025, salariul mediu brut lunar în România este de aproximativ 1.885 de euro. Chiar dacă întreaga sumă ar fi folosită pentru plata creditului – lucru imposibil în practică – aceasta ar acoperi doar puțin peste jumătate din rata lunară estimată de aproape 3.600 de euro. În realitate, dacă doar o treime din venit poate merge către rata bancară, un salariat mediu din România ar putea aloca aproximativ 620 de euro pe lună, de aproape șase ori mai puțin decât ar necesita creditul analizat.

Unde este cel mai ușor să cumperi o locuință de un milion de euro

Luxemburg ocupă primul loc în clasamentul accesibilității. Acolo, este nevoie de un venit echivalent cu 1,6 salarii medii, cel mai redus nivel din Uniunea Europeană.

Urmează în clasament:

Danemarca – 2,1 salarii medii;

Irlanda – 2,3 salarii medii;

Belgia – 2,4 salarii medii;

Austria – 2,5 salarii medii;

Țările de Jos – 2,6 salarii medii;

Germania – 2,7 salarii medii.

Chiar și în aceste state, însă, o persoană care câștigă salariul mediu nu poate obține singură un astfel de credit.

Nici două salarii medii nu sunt suficiente în aproape toată Europa

Autorii analizei au calculat și scenariul unui cuplu în care ambii parteneri câștigă salariul mediu. Rezultatul este surprinzător: Luxemburg este singura țară din Uniunea Europeană în care două salarii medii sunt suficiente pentru a se încadra în limita de îndatorare de 33%. În Danemarca, Irlanda sau Belgia, chiar și veniturile combinate ale unui cuplu cu salarii medii rămân ușor sub pragul necesar pentru un astfel de împrumut.

Un milion de euro înseamnă lucruri diferite în Europa

Autorii studiului subliniază că o locuință de un milion de euro nu are aceeași valoare pe toate piețele imobiliare. În capitale precum Paris sau în alte orașe europene foarte scumpe, suma poate fi suficientă doar pentru un apartament într-o zonă exclusivistă. În schimb, în alte regiuni ale Europei, aceeași valoare poate cumpăra o vilă de lux. Analiza arată însă că, indiferent de piață, salariile medii din Europa sunt departe de nivelul necesar pentru finanțarea unei astfel de achiziții. În țări precum România, Bulgaria sau Grecia, diferența dintre venituri și costul unei locuințe premium rămâne una dintre cele mai mari din Uniunea Europeană.