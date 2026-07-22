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Eurostat: România, pe locul trei în UE la scumpirea carburanților. Cât au crescut prețurile într-un singur an

România se află în topul țărilor din Uniunea Europeană în ceea ce privește scumpirea carburanților, potrivit datelor Eurostat. Astfel, românii au plătit, în medie, în luna iunie a acestui an, cu 23% mai mult decât în luna similară din 2025.
Eurostat: România, pe locul trei în UE la scumpirea carburanților. Cât au crescut prețurile într-un singur an
Cosmin Pirv
22 iul. 2026, 12:37, Economic
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Datele Eurostat publicat miercuri arată că, în luna iunie 2026, prețul carburanților și al lubrifianților destinați transportului personal în UE a crescut cu 13,7% față de iunie 2025. În aprilie 2026, creșterea față de luna similară din 2025, a fost de 20,8%, iar în mai de 20,7%.

România, în topul scumpirilor

Statisticile oficiale europene arată că, în iunie, în toate țările UE, prețurile combustibililor și lubrifianților au continuat să crească față de iunie 2025.

România se află pe locul trei în topul țărilor cu cele mai mari creșteri.

Eurostat arată că cele mai mari majorări de prețuri au fost în:

-Bulgaria – 26,0%
-Lituania – 23,5%
-România – 23,1%
-Finlanda – 22,0%
-Luxemburg – 20,7%).

La polul opus, cele mai mici creșteri au fost înregistrate în Ungaria (2,3%) și Polonia (5,8%), în timp ce în restul țărilor creșterile au variat de la 7,9% în Spania la 18,6% în Cipru.

Eurostat arată că, față de mai 2026, în luna iunie, consumatorii din UE au plătit cu 6,4% mai puțin pentru motorină și cu 4,2% pentru benzină. Între mai și iunie 2026, prețurile motorinei au scăzut în toate țările UE, în timp ce, la benzină, Cipru și Italia au fost singurele țări din UE care au înregistrat creșteri.

Guvernul monitorizează prețurile după eliminarea reducerii la motorină

Premierul interimar Ilie Bolojan spunea la începutul lunii iulie că Guvernul monitorizează atent evoluția prețurilor la carburanți după expirarea reducerii de 37 de bani pe litru la motorină.

Șeful Guvernului spunea atunci că exclude promovarea unei noi scheme de plafonare, dacă piața nu va reflecta scăderile de pe plan internațional.

Bolojan susținea că o eventuală intervenție legislativă ar putea fi discutată într-o sesiune extraordinară a Parlamentului.

 

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