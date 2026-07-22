Războiul cu Iranul umple conturile gigantului petrolier al Norvegiei. Profitul Equinor aproape s-a dublat în doar trei luni

Compania a raportat un profit ajustat de 11,5 miliarde de dolari pentru perioada aprilie-iunie, față de 6,5 miliarde de dolari în aceeași perioadă a anului trecut. Rezultatul a depășit și estimările analiștilor, care anticipau un profit de aproximativ 11,4 miliarde de dolari, mai scrie The Guardian.

Blocajele din Ormuz au schimbat piața petrolului

Equinor a beneficiat de decizia de a crește producția de petrol și gaze chiar la începutul conflictului din Orientul Mijlociu. În aceeași perioadă, transporturile de țiței prin Strâmtoarea Ormuz, unul dintre cele mai importante coridoare energetice din lume, au fost puternic afectate de blocaje și de riscurile de securitate. Reducerea livrărilor din Golf a împins cotațiile internaționale în sus și a creat oportunități pentru alți mari producători. În trimestrul al doilea, prețul petrolului Brent a oscilat între 75 și peste 100 de dolari pe baril, față de aproximativ 60-70 de dolari în aceeași perioadă din 2025.

Tensiunile readuc petrolul aproape de 95 de dolari

După o scurtă perioadă de calm, în urma memorandumului de înțelegere semnat luna trecută între Statele Unite și Iran, prețurile au început din nou să crească. Reluarea confruntărilor militare și continuarea loviturilor americane asupra unor obiective din Iran au alimentat temerile privind aprovizionarea globală. Miercuri dimineață, petrolul Brent se tranzacționa în jurul valorii de 94 de dolari pe baril, cu peste 3% mai mult decât în sesiunea precedentă.

Equinor: „Energia sigură este esențială într-o lume instabilă”

Directorul general al Equinor, Anders Opedal, a declarat că nivelul ridicat al producției din trimestrul al doilea a permis companiei să profite de majorarea prețurilor. „Producția puternică din trimestrul al doilea ne-a permis să valorificăm prețurile mai ridicate, contribuind la un flux solid de numerar și la rezultate financiare foarte bune”, a afirmat acesta. Potrivit lui Opedal, într-o perioadă marcată de tensiuni geopolitice, furnizarea constantă de energie devine o componentă esențială pentru stabilitatea economiei mondiale.

Noi riscuri pentru piața energetică

Perspectivele pentru piața petrolului rămân incerte. Pe lângă restricțiile din Strâmtoarea Ormuz, rebelii houthi din Yemen, susținuți de Iran, au anunțat o blocadă navală împotriva Arabiei Saudite în zona Mării Roșii. Măsura amplifică presiunea asupra rutelor alternative de export și sporește riscul unor noi scumpiri ale petrolului și gazelor naturale.

Specialiștii avertizează că orice nouă întrerupere a transporturilor maritime din Orientul Mijlociu ar putea menține cotațiile la niveluri ridicate și ar alimenta din nou inflația energetică în Europa și în alte regiuni dependente de importurile de hidrocarburi.