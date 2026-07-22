Iranul a lansat rachete asupra Iordaniei

Armata iordaniană a declarat că a interceptat patru rachete în atacul iranian, în timp ce alte două au căzut în „zone nelocuite”. Noroi de fum puteau fi văzuți deasupra orașului Aqaba în videoclipuri filmate de oameni din orașul israelian Eilat, aflat în apropiere, relatează AP.

Armata americană a anunțat miercuri dimineață că a încheiat a 11-a noapte de atacuri asupra Iranului. Apărarea aeriană iraniană a fost activată în apropierea capitalei, Teheran, iar agenția de știri IRNA, deținută de statul iranian, a raportat că exploziile au zguduit provinciile Bushehr, Azerbaidjanul de Est, Hamadan, Hormozgan, Khuzestan și Sistan și Baluchistan. SUA a declarat că printre țintele sale se numără hangare pentru aeronave și depozite de drone.

Încercări de mediere în Pakistan

Înainte de ultimele atacuri, ministrul iranian de interne, Eskandar Momeni, a vizitat Pakistanul, un mediator cheie în conflict, încercând să relanseze diplomația. Dar nu era clar ce nou acord s-ar putea ajunge pentru a pune capăt războiului, care în ultima vreme s-a transformat într-o bătălie pentru controlul asupra Strâmtorii Ormuz, o cale navigabilă vitală pentru aprovizionarea cu energie a lumii.