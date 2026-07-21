Armata americană încheie o nouă serie de atacuri asupra unor obiective din Iran

Potrivit unui mesaj publicat de CENTCOM pe platforma X, forțele americane au vizat „centre de comandă militare iraniene, capacități maritime, poziții de lansare a rachetelor și dronelor, precum și sisteme de apărare antiaeriană”, cu scopul de a reduce capacitatea Iranului de a continua atacurile asupra navelor comerciale care tranzitează Strâmtoarea Ormuz.

Comandamentul american nu a precizat câte obiective au fost vizate în atacuri.

CENTCOM a subliniat că traficul comercial prin această rută maritimă strategică continuă, în pofida escaladării conflictului.

Potrivit armatei americane, de la începutul lunii mai, forțele sale au contribuit la facilitarea tranzitului a aproximativ 900 de nave comerciale și a unui volum de circa 450 de milioane de barili de țiței prin Strâmtoarea Ormuz, una dintre cele mai importante rute de transport al petrolului la nivel mondial.