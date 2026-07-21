Prima pagină » Știri externe » Armata americană încheie o nouă serie de atacuri asupra unor obiective din Iran

Armata americană încheie o nouă serie de atacuri asupra unor obiective din Iran

Comandamentul Central al Statelor Unite (CENTCOM) a anunțat marți că forțele americane au încheiat o nouă serie de atacuri asupra Iranului, desfășurată împotriva unor obiective militare, în cadrul campaniei menite să reducă capacitatea Teheranului de a ataca nave comerciale în Strâmtoarea Ormuz.
Armata americană încheie o nouă serie de atacuri asupra unor obiective din Iran
sursă foto: US Army/Planet Pix via ZUMA Press Wire/dpa
Petre Apostol
21 iul. 2026, 04:44, Știri externe
Adaugă-ne ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Potrivit unui mesaj publicat de CENTCOM pe platforma X, forțele americane au vizat „centre de comandă militare iraniene, capacități maritime, poziții de lansare a rachetelor și dronelor, precum și sisteme de apărare antiaeriană”, cu scopul de a reduce capacitatea Iranului de a continua atacurile asupra navelor comerciale care tranzitează Strâmtoarea Ormuz.

Comandamentul american nu a precizat câte obiective au fost vizate în atacuri.

CENTCOM a subliniat că traficul comercial prin această rută maritimă strategică continuă, în pofida escaladării conflictului.

Potrivit armatei americane, de la începutul lunii mai, forțele sale au contribuit la facilitarea tranzitului a aproximativ 900 de nave comerciale și a unui volum de circa 450 de milioane de barili de țiței prin Strâmtoarea Ormuz, una dintre cele mai importante rute de transport al petrolului la nivel mondial.

Recomandarea video

FOTO REPORTAJ Acasă la Cristi Chivu / Pinetina, locul unde Inter pregătește sezonul de după doppietta / ”Sunt liniștit, nu mă tem de nimic”
G4Media
Cine e românca aflată pe podium alături de campionii mondiali: „Mi-au tremurat mâinile când l-am văzut pe Messi”
GSP.ro
Oana Țoiu povestește cum s-a întâlnit cu frații Tate la o recepție în SUA și cum au încercat să o abordeze. La câteva zile, au fost arestați la Miami
Gandul
Nostradamus, previziuni îngrijorătoare pentru a doua jumătate a lui 2026: 'Va fi doborât de fulger'
Cancan
FOTO. Prezentatoarea TV, imagini incendiare pe bancheta unui taxi
Prosport
Conducerile a 6 filiale PNL au fost dizolvate în ședința Biroului Politic Național. Ce lideri au fost demiși de Ilie Bolojan
Libertatea
Cele 5 produse din carne pe care măcelarii recomandă să le eviți din supermarket. La ce trebuie să fii atent înainte de cumpărare
CSID
După sute de KM cu acest Audi, există un lucru pe care nu îl mai putem ignora
Promotor
Ministerul Muncii a publicat proiectul legii salarizării: ce salarii cresc și ce salarii rămân la fel
Economedia