Lupta lui Trump cu The New York Times. Cum s-a ajuns la un mandat de interceptare pentru mama unui reporter

Citații pentru interceptări ale jurnaliștilor și rudelor acestora

The New York Times relatează Administrația Trump a căutat înregistrările telefonice ale mai multor jurnaliști de la New York Times și ale rudelor acestora – inclusiv ale mamei unui reporter – în efortul său de a demasca sursele confidențiale care furnizaseră informații pentru articole despre capacitățile de securitate ale noului avion Air Force One al președintelui Trump.

Departamentul de Justiție a declarat pentru ziar la sfârșitul săptămânii trecute că a emis citații către furnizori terți de servicii telefonice, solicitând înregistrările telefonice și de mesaje text ale mai multor jurnaliști. Acest efort s-a adăugat citațiilor emise pe 10 iulie, care urmăreau să oblige reporterii să depună mărturie în fața unui mare juriu federal.

„Acțiunile guvernului echivalează cu o încercare extraordinar de agresivă și neortodoxă a administrației Trump de a descoperi sursele confidențiale ale jurnaliștilor independenți ale căror reportaje l-au înfuriat pe președinte”, notează ziarul.

Citațiile suplimentare — care vizau și informații despre apelurile și mesajele de pe telefoanele a două dintre soțiile reporterilor — au fost descrise într-o moțiune depusă sâmbătă de avocații ziarului The Times, care solicită anularea cererilor . Moțiunea a fost respinsă luni dimineață de judecătorul Arun Subramanian de la Curtea Districtuală a SUA din Manhattan.