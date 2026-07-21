Lupta lui Trump cu The New York Times. Cum s-a ajuns la un mandat de interceptare pentru mama unui reporter

Scandalul dintre administrația Trump și The New York Times a stârnit un val de nemulțumire în rândul grupurilor din SUA care susțin libertatea presei, protejată de Constituție. Totul a pornit de la o dezvăluire a jurnaliștilor de la The New York Times care au relatat despre deficiențele de securitate ale noului avion prezidențial Air Force One, un cadou pentru Trump din Qatar, motiv pentru care liderul SUA s-a întors de la Summitul NATO de la Ankara cu avionul său obișnuit.
Furia lui Trump în ceea ce privește relatarea The New York Times a făcut ca o parte din telefoanele oficialilor SUA din avion să fie verificate iar, ulterior, administrația a dorit să afle și sursele confidențiale ale presei care au dezvăluit informațiile despre deficiențele de securitate ale aeronavei.
The New York Times relatează Administrația Trump a căutat înregistrările telefonice ale mai multor jurnaliști de la New York Times și ale rudelor acestora – inclusiv ale mamei unui reporter – în efortul său de a demasca sursele confidențiale care furnizaseră informații pentru articole despre capacitățile de securitate ale noului avion Air Force One al președintelui Trump.
Departamentul de Justiție a declarat pentru ziar la sfârșitul săptămânii trecute că a emis citații către furnizori terți de servicii telefonice, solicitând înregistrările telefonice și de mesaje text ale mai multor jurnaliști. Acest efort s-a adăugat citațiilor emise pe 10 iulie, care urmăreau să oblige reporterii să depună mărturie în fața unui mare juriu federal.
„Acțiunile guvernului echivalează cu o încercare extraordinar de agresivă și neortodoxă a administrației Trump de a descoperi sursele confidențiale ale jurnaliștilor independenți ale căror reportaje l-au înfuriat pe președinte”, notează ziarul.
Citațiile suplimentare — care vizau și informații despre apelurile și mesajele de pe telefoanele a două dintre soțiile reporterilor — au fost descrise într-o moțiune depusă sâmbătă de avocații ziarului The Times, care solicită anularea cererilor . Moțiunea a fost respinsă luni dimineață de judecătorul Arun Subramanian de la Curtea Districtuală a SUA din Manhattan.
O purtătoare de cuvânt a Departamentului de Justiție, Kiersten Pels, a declarat: „Orice citație emisă de Departamentul de Justiție se face în deplină conformitate cu legislația federală și politica internă a departamentului”.
The New York Times a relatat la începutul acestei luni că oficialii federali aveau îngrijorări semnificative cu privire la capacitățile de securitate ale noului avion Air Force One al lui Trump, donat de Qatar. Trump a fost înfuriat de această relatare, iar Casa Albă i-a ordonat directorului FBI, Kash Patel, să supravegheze ancheta .
Președintele a zburat în Turcia cu avionul construit în Qatar, lăudându-i reporterilor interiorul aurit, dar apoi a plecat cu mai vechiul Air Force One la îndemnul Serviciilor Secrete. Întrebat despre problemele de securitate, Donald Trump a spus că noul avion va fi „la capacitate maximă” în „aproximativ o lună”.
Toate citațiile au fost suspendate până când judecătorul Subramanian se pronunță asupra moțiunii de anulare cerută de ziarul. O audiere pe această temă este programată joi, la Manhattan.
The Times a precizat că două dintre citațiile guvernului au vizat înregistrări telefonice datând din 1 ianuarie, cu multe luni înainte ca The Times să relateze despre preocupările legate de securitatea zborului Air Force One. „
Această perioadă sugerează cu tărie că departamentul folosește această anchetă nu pentru a se concentra asupra presupuselor preocupări care decurg din articolele din 8 și 9 iulie, ci pentru a căuta informații despre relațiile jurnaliștilor cu sursele lor, într-un sens mai larg”, a scris ziarul.
The Times și-a exprimat, de asemenea, îngrijorarea cu privire la încercarea guvernului de a extrage înregistrările telefonice ale rudelor jurnaliștilor săi. Ziarul relatează că mama unui reporter care s-a dorit interceptată era specializată în probleme de sănătate mintală, iar soția unui alt reporter era angajată într-un post de conducere la o importantă firmă de avocatură.
„Această succesiune de evenimente și momentul în care guvernul a făcut dezvăluirile sunt profund tulburătoare din motive evidente”, a scris The Times în moțiunea sa. „Ele ridică întrebări presante cu privire la desfășurarea acestei presupuse anchete de securitate națională și confirmă absența oricărei regularități în utilizarea marelui juriu de către departament în acest caz. De asemenea, ele subliniază de ce este necesară urgent intervenția acestei instanțe”, arată ziarul.