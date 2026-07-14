Scandal uriaș. O mare platformă de socializare, acuzată că a promovat reclame pentru materialele cu abuz sexual asupra copiilor

Compania Meta este acuzată că prin intermediul Instagram a promovat în India reclame pentru materialele cu abuz sexual asupra copiilor, potrivit unei anchete BBC. Practic, Instagram a profitat de reclamele plătite care promovează astfel de abuzuri.

Unele dintre reclamele analizate includ termeni precum „video cu viol” și „video cu copii”. De asemenea, reclamele îi leagă pe utilizatorii platformei de canale Telegram obscure, unde materialul poate fi cumpărat pentru doar 1 dolar.

De mulți ani, materialele cu abuz sexual asupra copiilor au făcut ravagii pe platformele Meta. Compania condusă de Mark Zuckerberg a fost acuzată că a încercat să ascundă gravitatea problemei.

La începutul acestui an, Meta a anunțat că încearcă să reducă dependența de moderatorii umani prin trecerea la inteligența artificială. Totuși, aceste sisteme nu par a fi pregătite pentru a opri valurile de conținut ilegal.

Meta în conflict cu autoritățile indiene

Dezvăluirile au provocat un imens scandal în India. Reprezentanții guvernului au cerut Meta să dezactiveze imediat toate reclamele și conținutul care promovează vânzarea de materiale sexuale.

În paralel, compania a anunțat că a dezactivat mai multe reclame și a suspendat toate conturi asociate. Și reprezentanții Telegram au luat măsuri eliminând peste 274.000 de grupuri și canale legate de materiale cu abuzuri sexuale asupra copiilor.

Meta implicată în procese

Meta a fost implicată în procese privind siguranța copiilor. Un juriu din New Mexico a găsit compania vinovată de inducerea în eroare a utilizatorilor cu privire la siguranța platformelor sale pentru copii.

Juriul a concluzionat în martie că Meta a permis proliferarea materialelor cu abuz sexual asupra copiilor transformând platformele sale în piețe pentru traficul sexual.