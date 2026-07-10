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Cele mai folosite rețele sociale riscă schimbări majore. Funcțiile care te fac să stai ore întregi pe telefon, în vizorul UE

Uniunea Europeană a acuzat vineri Meta că încalcă legislația privind serviciile digitale prin modul în care a conceput Facebook și Instagram pentru a-i face pe utilizatori dependenți și i-a cerut să dezactiveze „funcții-cheie cu caracter adictiv”, precum derularea infinită a conținutului (infinite scroll).
Cele mai folosite rețele sociale riscă schimbări majore. Funcțiile care te fac să stai ore întregi pe telefon, în vizorul UE
Sursa foto: Pixabay
Alexandra-Valentina Dumitru
10 iul. 2026, 14:55, Știri externe
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Comisia Europeană a formulat un nou set de acuzații împotriva Meta Platforms în cadrul investigației desfășurate în baza Digital Services Act (DSA), regulamentul strict al UE privind serviciile digitale, arată AP.

Regulile impuse de Bruxelles obligă marile platforme tehnologice să protejeze utilizatorii online, sub amenințarea unor amenzi consistente.

Executivul european susține că Meta nu a evaluat în mod adecvat riscurile pe care elementele de design ale platformelor sale le prezintă pentru sănătatea fizică și mintală a utilizatorilor, inclusiv a minorilor. De asemenea, Comisia afirmă că instrumentele și controalele existente pentru gestionarea utilizării Facebook și Instagram pot fi ocolite cu ușurință, ignorate sau sunt dificil de folosit din punct de vedere tehnic.

Potrivit concluziilor preliminare, Meta trebuie să implementeze modificări de design pe Instagram și Facebook, inclusiv dezactivarea implicită a unor funcții considerate adictive, precum redarea automată a videoclipurilor și derularea infinită a conținutului.

Compania are acum posibilitatea să răspundă și să își prezinte argumentele înainte ca Executivul european să adopte o decizie finală. Dacă va fi găsită vinovată, Meta riscă o amendă de până la 6% din veniturile sale anuale globale.

Reacția companiei META

„De la începutul acestei investigații, am lansat conturile pentru adolescenți, care îi protejează automat și le oferă părinților control, inclusiv posibilitatea de a bloca accesul la Instagram pe timpul nopții și de a limita timpul petrecut pe platformă la doar 15 minute pe zi”, a declarat Meta, vineri.

„Împărtășim angajamentul Comisiei Europene de a oferi adolescenților experiențe online sigure și pozitive și vom continua să colaborăm constructiv cu aceasta.”

Printre modificările propuse se numără și metode mai eficiente de încurajare a pauzelor de la ecran, precum și schimbarea sistemului de recomandare a conținutului astfel încât să fie mai puțin orientat spre maximizarea interacțiunilor.

Concluziile preliminare reprezintă cea mai recentă etapă a investigației deschise de Bruxelles în 2024, pe fondul temerilor că gigantul rețelelor sociale nu face suficient pentru protejarea copiilor în mediul online.

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