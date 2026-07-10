Ungaria face un nou pas spre reapropierea de Bruxelles: Va adera la Parchetul European, anunță Ursula von der Leyen

Ungaria va deveni membră a Parchetului European (EPPO), a anunțat vineri președinta Comisiei Europene.

Ursula von der Leyen a salutat decizia Budapestei, pe care o consideră un pas important în consolidarea luptei împotriva corupției și a utilizării frauduloase a fondurilor europene.

„Acesta este un pas binevenit în lupta împotriva fraudei și corupției. Cetățenii Ungariei vor beneficia acum de o garanție care să asigure că fondurile UE sunt utilizate în interesul lor. Ungaria, bine ai venit în cadrul Parchetului Public European”, a declarat Ursula von der Leyen.

Ce urmează

Potrivit unui comunicat al Comisiei Europene, această decizie va intra în vigoare la 20 de zile de la publicarea sa în Jurnalul Oficial. Autoritățile maghiare vor trebui să propună trei candidați pentru funcția de procuror european în Ungaria. Ulterior, Consiliul UE va numi unul dintre aceștia, după ce va lua în considerare avizul unui comitet independent.

În plus, Ungaria va trebui să propună candidați pentru posturile de procurori europeni delegați ai procurorului-șef european.

Totodată, autoritățile maghiare vor trebui să ia toate măsurile necesare pentru a se asigura că EPPO poate deveni pe deplin operațional în Ungaria.

EPPO își va putea începe activitatea la douăzeci de zile după numirea de către Consiliu a procurorului european în Ungaria. Din acel moment, vor putea începe investigațiile și urmăririle penale privind infracțiunile care implică fonduri ale UE comise în Ungaria după 1 iunie 2021.

De ce nu a aderat Ungaria până acum la EPPO

Anterior, guvernul de la Budapesta, sub conducerea lui Viktor Orban, respinsese ideea de a adera la EPPO, susținând că aceasta ar submina suveranitatea Ungariei, notează Euronews.

Până acum, Budapesta era una dintre puținele capitale care rămăseseră în afara mecanismului.

În prezent, 24 dintre cele 27 de state membre ale Uniunii Europene fac parte din EPPO. Singurele țări care nu participă sunt Irlanda, Danemarca și, până la această decizie, Ungaria.