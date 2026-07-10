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Undă verde de la UE. Ungaria este mai aproape să primească 10 miliarde de euro

Consiliul Uniunii Europene a aprobat, vineri, planul național de redresare al Ungariei, făcând un nou pas către deblocarea a aproximativ 10 miliarde de euro din fondurile europene care fuseseră suspendate din cauza îngrijorărilor privind corupția.
Undă verde de la UE. Ungaria este mai aproape să primească 10 miliarde de euro
Sursă foto: Hepta via Mediafax Foto
Andrei Rachieru
10 iul. 2026, 17:05, Știri externe
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Decizia vine după ce, în luna mai, președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a anunțat că fondurile vor putea fi accesate în urma discuțiilor purtate cu premierul ungar Peter Magyar, care s-a angajat să intensifice lupta împotriva corupției.

Fondurile europene sunt considerate esențiale pentru relansarea economiei Ungariei, care a înregistrat o creștere foarte slabă în ultimii trei ani, fiind afectată de stagnare și de încetinirea investițiilor, scrie TVPWorld.

Aprobarea planului de redresare reprezintă o etapă importantă în procesul de deblocare a finanțării europene, însă accesarea efectivă a banilor va depinde de îndeplinirea în continuare a condițiilor asumate de autoritățile de la Budapesta privind reformele și consolidarea statului de drept.

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