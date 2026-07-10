Undă verde de la UE. Ungaria este mai aproape să primească 10 miliarde de euro

Decizia vine după ce, în luna mai, președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a anunțat că fondurile vor putea fi accesate în urma discuțiilor purtate cu premierul ungar Peter Magyar, care s-a angajat să intensifice lupta împotriva corupției.

Fondurile europene sunt considerate esențiale pentru relansarea economiei Ungariei, care a înregistrat o creștere foarte slabă în ultimii trei ani, fiind afectată de stagnare și de încetinirea investițiilor, scrie TVPWorld.

Aprobarea planului de redresare reprezintă o etapă importantă în procesul de deblocare a finanțării europene, însă accesarea efectivă a banilor va depinde de îndeplinirea în continuare a condițiilor asumate de autoritățile de la Budapesta privind reformele și consolidarea statului de drept.