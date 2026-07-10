Trump afirmă că nu va semna proiectul de lege bipartizan privind locuințele

Trump a afirmat într-o postare pe rețelele sociale că refuză să semneze „în SEMN DE PROTEST față de faptul că Senatul Statelor Unite nu este capabil să adopte LEGEA SAVE AMERICA”.

Proiectul de lege privind locuințele a reprezentat un caz rar de acord bipartizan asupra unei legi importante în cadrul unui Congres profund divizat, scrie Reuters.

Printre principalele sale prevederi se numără renunțarea la evaluările de mediu sau accelerarea acestora pentru proiectele de construcție de locuințe, precum și stabilirea unui plafon privind numărul de case unifamiliale deja construite pe care marii investitori de pe Wall Street le pot deține.

Trump a anulat brusc ceremonia de semnare a proiectului de lege, programată pentru 24 iunie, pentru a exercita presiune asupra republicanilor în vederea adoptării Legii „SAVE America”, care ar impune prezentarea unei dovezi de cetățenie pentru înregistrarea ca alegător și ar crea o bază de date națională a alegătorilor pe baza registrelor statale.

Trump susține de mult timp, în mod fals, că ar exista fraude pe scară largă în alegerile din SUA.

Deoarece proiectul de lege a fost adoptat de ambele camere ale Congresului, acesta ar putea intra în vigoare indiferent dacă Trump îl semnează sau nu. După primirea proiectului de lege, Trump are la dispoziție 10 zile pentru a-l semna sau a-l veta, iar dacă nu face niciuna dintre aceste acțiuni, acesta ar intra în vigoare fără semnătura sa.

Pe 29 iunie, Trump a calificat proiectul de lege drept „o mare plictiseală” în comparație cu legislația privind votul.