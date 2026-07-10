Prima pagină » Știri externe » Trump afirmă că nu va semna proiectul de lege bipartizan privind locuințele

Trump afirmă că nu va semna proiectul de lege bipartizan privind locuințele

Președintele SUA, Donald Trump, a declarat vineri că nu va semna un proiect de lege bipartizan privind accesibilitatea locuințelor, pe care l-a calificat drept „o mare plictiseală”, însă măsura poate intra în vigoare fără semnătura sa.
Trump afirmă că nu va semna proiectul de lege bipartizan privind locuințele
Sursa foto: Hepta/Mediafax Foto
Andrei Rachieru
10 iul. 2026, 17:48, Știri externe
Adaugă-ne ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Trump a afirmat într-o postare pe rețelele sociale că refuză să semneze „în SEMN DE PROTEST față de faptul că Senatul Statelor Unite nu este capabil să adopte LEGEA SAVE AMERICA”.

Proiectul de lege privind locuințele a reprezentat un caz rar de acord bipartizan asupra unei legi importante în cadrul unui Congres profund divizat, scrie Reuters.

Printre principalele sale prevederi se numără renunțarea la evaluările de mediu sau accelerarea acestora pentru proiectele de construcție de locuințe, precum și stabilirea unui plafon privind numărul de case unifamiliale deja construite pe care marii investitori de pe Wall Street le pot deține.

Trump a anulat brusc ceremonia de semnare a proiectului de lege, programată pentru 24 iunie, pentru a exercita presiune asupra republicanilor în vederea adoptării Legii „SAVE America”, care ar impune prezentarea unei dovezi de cetățenie pentru înregistrarea ca alegător și ar crea o bază de date națională a alegătorilor pe baza registrelor statale.

Trump susține de mult timp, în mod fals, că ar exista fraude pe scară largă în alegerile din SUA.

Deoarece proiectul de lege a fost adoptat de ambele camere ale Congresului, acesta ar putea intra în vigoare indiferent dacă Trump îl semnează sau nu. După primirea proiectului de lege, Trump are la dispoziție 10 zile pentru a-l semna sau a-l veta, iar dacă nu face niciuna dintre aceste acțiuni, acesta ar intra în vigoare fără semnătura sa.

Pe 29 iunie, Trump a calificat proiectul de lege drept „o mare plictiseală” în comparație cu legislația privind votul.

Recomandarea video

BREAKING | Cătălin Cherecheș, fostul primar din Baia Mare, eliberat condiționat / Decizia Tribunalului Maramureș este definitivă
G4Media
Interviu spectaculos! De lângă Pan Zhanle, David Popovici face un anunț care ZGUDUIE sportul
GSP.ro
Victor Ciutacu a pierdut procesul cu Oana Gheorghiu și Dăruiește Viață pentru defăimare. Susține că instanța nu a motivat sentința și că va face apel. Daunele imputate sunt de 1 milion de lei
Gandul
Echipa Vocea României s-a mărit în 2026. Cine s-a alăturat vedetelor cu greutate din PRO TV
Cancan
Imagini hot! „Prea frumoasă ca să fie adevărată!”. Faimoasa Paige Spiranac a negat vehement că a folosit AI
Prosport
Porsche Taycan la preț de Dacia Logan. Chinezii au lansat modelul MG 07, cu o autonomie electrică de 650 de kilometri
Libertatea
Nu doar sarea îți poate crește tensiunea. Băutura consumată zilnic care ar putea avea un efect neașteptat
CSID
Cum transformi o Dacia într-un camper în doar 4 minute. Soluția de 1.400 de lei apărută pe OLX
Promotor
Ministerul Muncii a publicat proiectul legii salarizării: ce salarii cresc și ce salarii rămân la fel
Economedia
Am observat că ne citești din . Avem o versiune dedicată acestei țări. Vrei să o încerci?
Da