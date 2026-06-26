„Nu. Nu ești șeful sistemului!” Ludovic Orban, nou atac la adresa lui Nicușor Dan

Fostul premier Ludovic Orban a lansat, vineri, un nou atac la adresa președintelui Nicușor Dan, printr-o postare publicată pe Facebook, în care îl acuză că ar fi influențat de „sistem” și avertizează asupra direcției în care, în opinia sa, se îndreaptă mandatul șefului statului.

„Nu. Nu ești șeful sistemului. Ești doar marioneta sistemului. Încă sper că nu ai ajuns prizonierul lor. Și, dacă continui să mergi pe drumul acesta, te vor transforma în măscăriciul sistemului”, a scris Ludovic Orban. Mesajul vine după o serie de declarații critice formulate în ultimele săptămâni de liderul Forța Dreptei la adresa președintelui. Orban l-a acuzat în repetate rânduri pe Nicușor Dan de modul în care gestionează actuala situație politică, susținând că deciziile sale privind formarea guvernului și relația cu PSD reprezintă o abatere de la promisiunile făcute în campanie.

În ultimele apariții publice, fostul premier a afirmat că președintele comite „greșeli grave” și a susținut că acesta riscă să își piardă independența politică prin apropierea de actuala majoritate parlamentară. Până la această oră, Administrația Prezidențială nu a reacționat la noul mesaj publicat de Ludovic Orban.