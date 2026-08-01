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Împrumuturi false pe Facebook și WhatsApp. Cum încearcă escrocii să fure datele personale

Specialiștii în securitate cibernetică de la DNSC au avertizat din nou sâmbătă asupra unei fraude care circulă pe Facebook și WhatsApp, prin care escrocii promit împrumuturi rapide pentru a obține date personale și copii ale actelor de identitate ale victimelor.
Împrumuturi false pe Facebook și WhatsApp. Cum încearcă escrocii să fure datele personale
sursa foto: Directoratul Național de Securitate Cibernetică
Maria Miron
01 aug. 2026, 14:55, Știrile zilei
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Frauda începe, potrivit Directoratului Național de Securitate Cibernetică (DNSC), cu postări publicate în grupuri de Facebook dedicate împrumuturilor, unde conturi anonime sau suspecte promit bani în condiții foarte avantajoase. Persoanele interesate sunt îndemnate să continue discuția pe WhatsApp.

Cum acționează escrocii

În prima etapă, victima este direcționată către un cont de WhatsApp care pretinde că aparține unei persoane reale. DNSC recomandă verificarea fotografiei de profil prin servicii precum Google Reverse Image sau TinEye, deoarece aceeași imagine este folosită adesea pe sute de conturi false. Un alt semn de întrebare îl reprezintă numerele de telefon cu prefixe din afara Europei.

După ce îi câștigă încrederea victimei, atacatorii trimit un formular în care solicită informații sensibile: numele complet, vârsta, ocupația, venitul lunar, adresa, suma și scopul împrumutului, dar și fotografii personale și imagini ale cărții de identitate.

Potrivit experților, toate aceste informații ajung în posesia infractorilor cibernetici, iar unele victime au raportat inclusiv suspendarea conturilor de WhatsApp.

Recomandările experților în securitate cibernetică

Specialiștii în securitate cibernetică îi sfătuiesc pe utilizatori să nu creadă promisiunile de împrumut făcute de persoane necunoscute pe rețelele sociale și să verifice cu atenție autenticitatea profilurilor înainte de a începe o conversație.

De asemenea, experții recomandă să nu fie transmise date personale sau copii ale actelor de identitate unor persoane neautorizate și să fie activată autentificarea în doi pași (2FA) pentru protejarea conturilor online.

DNSC atrage atenția că, în astfel de cazuri, adevăratul preț al unui presupus împrumut îl reprezintă datele personale ale victimei.

Persoanele care întâlnesc astfel de tentative de fraudă le pot raporta către DNSC prin platforma PNRISC ori la numărul 1911. Totodată, acestea sunt încurajate să transmită scenariile întâlnite și prin platforma Siguranța Online.

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