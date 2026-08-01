UEFA, după ce Infantino a retras proiectul de investiții private al FIFA: Povestea nu trebuie să se oprească aici

UEFA a salutat decizia anunțată de Gianni Infantino privind retragerea proiectului de investiții private al FIFA, care a generat numeroase controverse.

„UEFA salută decizia FIFA de a renunța la planul de a vinde o parte din drepturile asupra competițiilor sale – inclusiv Cupa Mondială – către investitori privați. Propunerea a fost respinsă în unanimitate de federațiile naționale membre ale UEFA, precum și de numeroase alte federații și confederații de toate dimensiunile din întreaga lume, a căror misiune este protejarea fotbalului. UEFA mulțumește tuturor suporterilor, ligilor, cluburilor, jucătorilor, persoanelor fizice, asociațiilor și confederațiilor care s-au opus acestui plan, alături de numeroșii prim-miniștri, șefi de stat și comentatori care i-au demonstrat președintelui FIFA că fotbalul nu este de vânzare”, transmite UEFA într-un comunicat oficial.

UEFA: Actuala conducere a FIFA a pierdut încrederea multor membri ai familiei fotbalului

„Nu mai putem tolera astfel de comploturi secrete, desfășurate într-un ritm amețitor, puse la cale de persoane anonime și ale căror beneficii pentru joc sunt mai mult decât îndoielnice. Este imperativ ca responsabilii să fie identificați și trași la răspundere. (…) Actuala conducere a FIFA nu numai că a pierdut încrederea UEFA, ci și pe cea a multor alți membri ai familiei fotbalului”, mai afirmă forul european în comunicatul său.

UEFA a lansat critici și la adresa președintelui FIFA, Gianni Infantino.

„Când Gianni Infantino a solicitat încrederea și voturile federațiilor membre ale FIFA pentru a fi ales președinte al acesteia în 2016, el a declarat: «Desigur, trebuie să fim transparenți. Am dat dovadă de asta în ultimii 15 ani petrecuți la UEFA. Va trebui să jucați un rol în viața de zi cu zi a FIFA», înainte de a le spune părților interesate adunate acolo: «Banii FIFA sunt banii voștri. Nu sunt banii președintelui FIFA. Sunt banii voștri. Voi sunteți asociațiile naționale, iar banii FIFA trebuie să servească dezvoltării fotbalului și nimic altceva.» În ceea ce privește aceste două promisiuni, el nu și-a respectat angajamentele. Acordul mizerabil, încheiat pe ascuns și opac, pe care l-a pus la cale și a încercat să-l impună, a fost orice, numai transparent nu”, mai spune UEFA.

UEFA promite că lucrurile nu se vor opri aici.

„UEFA va începe imediat să colaboreze cu parteneri și părți interesate din întreaga lume și din toate domeniile fotbalului pentru a propune o nouă modalitate de distribuire a resurselor prin intermediul programului existent FIFA Forward. (…) Aceasta este o victorie pentru întreaga lume a fotbalului. Povestea nu trebuie să se oprească aici. Propunerea a fost prezentată. Sarcina de a reconstrui încrederea în FIFA abia a început”, a conchis UEFA.

Infantino anunță retragerea proiectului de investiții private al FIFA

Șeful FIFA, Gianni Infantino, a anunțat retragerea planului de deschidere a asociației către investitori privați, în fața amenințării unui boicot din partea UEFA și a opoziției ferme a confederațiilor asiatice și americane.

„După ce am ascultat cu atenție toate opiniile, a devenit clar că proiectul a creat diviziuni de o natură care, indiferent de nivelul de sprijin, nu mai sunt în interesul obiectivului stabilit inițial”, a declarat Infantino. „Scopul nostru a fost întotdeauna – și va fi întotdeauna – să ne unim și să ne îmbunătățim.”

„Prin urmare, această propunere nu va continua”, a mai spus Infantino.