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Oțelul Galați – Dinamo 1-1 în etapa a 3-a din Superliga

Oțelul Galați și Dinamo au încheiat la egalitate, scor 1-1, partida disputată joi în cadrul etapei a 3-a din Superliga.
Oțelul Galați – Dinamo 1-1 în etapa a 3-a din Superliga
Mediafax Foto
Laurentiu Marinov
31 iul. 2026, 23:56, Sport
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Scorul a fost deschis de Dinamo în prima repriză a meciului care s-a jucat la Galați, în minutul 42 prin Alberto Soro.

Oțelul Galați a egalat în repriza secundă prin golul lui Patrick Fernandez în minutul 68.

Echipele de start

Oțelul (1-4-3-3): Dur-Bozoancă – Sylla, Zhelev, P. Iacob, Kazu – Pedro Nuno, Lameira, A. Ciobanu – Bordun, Patrick, Andrezhino. Antrenor: Stjepan Tomas

Rezerve: M. Contra, G. Ursu, D. E. Neicu, Joao Paulino, C. Olteanu, M. Frunză, Aftene, Bălănică, T. Lungu, D. C. Neicu

 

Dinamo (1-4-2-2-2): Bellaarouch – D. Irimia, M. Pascual, Stoinov, Opruț – Soro, Mărginean – Armstrong, Cîrjan – Alex Pop, Musi. Antrenor: Nuno Campos

Rezerve: Roșca, Benavides, Opriș, Duțu, R. Radu, C. Mihai, Udosen, A. Irimia, Mazilu, Tarbă, Hintsa, Kyrychenko

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