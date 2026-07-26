Situație bizară la Dinamo – Craiova: Istvan Kovacs a decis un ofsaid la monitor după ce sistemul VAR nu a putut trasa liniile

Faza s-a petrecut în minutul 59 al partidei disputate sâmbătă seară, pe Stadionul Arcul de Triumf. Alexandru Pop a primit pasa lui Danny Armstrong și a trimis mingea în poarta lui Răzvan Sava, însă arbitrul asistent a ridicat fanionul pentru ofsaid.

Verificarea a durat aproximativ trei minute, iar Istvan Kovacs a fost chemat la marginea terenului pentru a revedea personal imaginile. Centralul a constatat că Alexandru Crețu îl scotea din ofsaid pe atacantul dinamovist și a validat reușita, scorul devenind 3-1.

De ce a fost chemat arbitrul la monitor pentru un ofsaid

Situația a provocat nedumerire deoarece pozițiile de ofsaid sunt, în mod obișnuit, considerate decizii factuale. Acestea sunt analizate direct în camera VAR, prin trasarea liniilor, iar arbitrul de centru primește rezultatul verificării fără să mai fie necesară deplasarea sa la monitor.

Protocolul IFAB prevede că, în cazul deciziilor factuale, precum poziția unui jucător la ofsaid, este utilizată de regulă o verificare exclusivă în camera VAR. Regulamentul permite însă și o revizuire la marginea terenului în situații speciale, decizia finală aparținând întotdeauna arbitrului de centru.

În partida Dinamo – Universitatea Craiova, sistemul de calibrare nu a funcționat corespunzător în momentul fazei. În lipsa liniilor generate tehnic, imaginile au fost analizate manual, iar Istvan Kovacs a trebuit să stabilească dacă atacantul se afla în poziție regulamentară.

FRF susține că revizuirea la marginea terenului a fost „absolut necesară” și că imaginile au demonstrat că golul a fost valabil, fără o infracțiune de ofsaid. Decizia inițială luată de brigada de arbitri a fost astfel corectată.

FRF cere răbdare: noul sistem VAR este încă testat

Federația a precizat că noul sistem VAR utilizat în fotbalul românesc se află încă într-o etapă de testare și optimizare. Oficialii susțin că durata mare a unor verificări poate fi provocată de procesul de calibrare sau de analizele suplimentare necesare atunci când calibrarea eșuează.

„Acuratețea rămâne prioritatea absolută”, a transmis echipa care implementează sistemul VAR, argumentând că o decizie corectă este preferabilă uneia rapide, dar greșite.

FRF a anunțat și că lucrează la îmbunătățirea conexiunilor la internet și la pregătirea operatorilor de reluări. Federația intenționează să folosească și supervizori care să urmărească activitatea operatorilor și a arbitrilor video și să raporteze eventualele probleme tehnice sau procedurale.

Pentru situațiile în care HUB-ul central VAR nu funcționează, la stadion sunt prezenți arbitri de rezervă, pregătiți să preia operarea sistemului dintr-o unitate mobilă VAR VAN.

Dinamo a câștigat partida cu 5-1, prin golurile marcate de Alberto Soro, Alexandru Musi, Alexandru Pop, Cătălin Cîrjan și Martin Pascual. Universitatea Craiova a înscris prin Steven Nsimba și a evoluat întreaga repriză secundă în inferioritate numerică, după eliminarea lui Juraj Badelj.